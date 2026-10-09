AI से आसान हो जाएगी जिंदगी या बढ़ेगा नौकरी जाने का खतरा? Jeff Bezos के नए दावे ने खड़े किए कई सवाल

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आने वाले समय में लोगों के काम करने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस (Jeff Bezos) का मानना है कि AI की मदद से लोग भविष्य में हफ्ते में सिर्फ तीन दिन काम करके भी अपने परिवार का खर्च उठा सकेंगे। इतना ही नहीं, घर चलाने के लिए पति-पत्नी दोनों को नौकरी करने की जरूरत भी कम हो सकती है। हालांकि, उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब AI के कारण नौकरियां जाने का डर लगातार बना हुआ है।

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हफ्ते में सिर्फ 3 दिन काम करने की मिलेगी आजादी?

फॉक्स न्यूज के एंकर ब्रेट बेयर को दिए इंटरव्यू में जेफ बेजोस ने AI के भविष्य को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि AI से काम करने की क्षमता और प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ सकती है। ऐसे में कुछ लोग यह फैसला कर सकते हैं कि वे हफ्ते में सिर्फ तीन दिन काम करके अपने परिवार का खर्च चला सकते हैं।

जेफ बेजोस के मुताबिक, AI की वजह से लोगों को ज्यादा काम करने के बजाय अपनी जिंदगी के लिए ज्यादा समय मिल सकता है।

परिवार चलाने के लिए दो लोगों की कमाई जरूरी नहीं?

जेफ बेजोस ने कहा कि आने वाले समय में कुछ परिवार सिर्फ एक व्यक्ति की कमाई पर निर्भर रहने का फैसला कर सकते हैं। बढ़ती प्रोडक्टिविटी के कारण लोगों को घर का खर्च उठाने के लिए दो नौकरियां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति में कंपनियों के लिए कर्मचारियों की भर्ती करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लोग पहले की तरह ज्यादा काम करने की जरूरत महसूस नहीं करेंगे।

प्रतीकात्मक तस्वीर

Amazon में 30,000 कर्मचारियों की छंटनी पर क्या बोले बेजोस?

इंटरव्यू के दौरान ब्रेट बेयर ने अमेजन में 2025 के आखिर से हुई करीब 30,000 कॉरपोरेट कर्मचारियों की छंटनी का मुद्दा भी उठाया।

इस पर जेफ बेजोस ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान अमेजन ने बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की भर्ती की थी। इसलिए कंपनी की स्थिति दूसरी कंपनियों से अलग है।

उन्होंने माना कि AI की वजह से नौकरियां जाने की चिंता है, लेकिन वह उन लोगों की राय से सहमत नहीं हैं, जो इसके भविष्य को लेकर ज्यादा नकारात्मक हैं।

AI में निवेश को लेकर क्या है बेजोस की राय?

जेफ बेजोस AI कंपनी Prometheus के को-फाउंडर और को-सीईओ भी हैं। यह कंपनी ऐसा 'आर्टिफिशियल जनरल इंजीनियर' विकसित करना चाहती है, जो लोगों के विचारों को असली प्रोडक्ट में बदलने में मदद कर सके।

जेफ बेजोस का मानना है कि AI से अर्थव्यवस्था में प्रोडक्टिविटी दोहरे अंकों में बढ़ सकती है। वहीं, AI में निवेश का बुलबुला बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हालांकि, निवेशकों को नुकसान होने के बावजूद उपयोगी आविष्कार बने रह सकते हैं।

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फिलहाल हफ्ते में तीन दिन काम करने का उनका विचार भविष्य की एक संभावना है, न कि कोई लागू हो चुका बदलाव।