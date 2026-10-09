डिस्काउंट असली है या फर्जी? Amazon का नया फीचर खोलेगा हर डील की पोल, ऐसे करें चेक

Amazon Price History Feature: ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए Amazon और Flipkart पर बड़ी सेल शुरू हो चुकी है। गुरुवार से Amazon India की Great Indian Festival Sale और Flipkart की Big Billion Days Sale का अर्ली एक्सेस शुरू हो गया है। दोनों प्लेटफॉर्म पर कई प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट और शानदार डील्स दिखाई जा रही हैं। लेकिन सेल के दौरान ग्राहकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या सच में प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है या सिर्फ डिस्काउंट का दावा किया जा रहा है? अब Amazon ने इसका पता लगाने के लिए एक खास फीचर पेश किया है।

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Amazon पर आया नया Price History फीचर

Amazon India ने अपने प्लेटफॉर्म पर Price History नाम का एक नया फीचर पेश किया है। इसकी मदद से ग्राहक किसी भी प्रोडक्ट की पुरानी कीमत और सेल में मिल रही मौजूदा कीमत की तुलना कर सकते हैं।

इस फीचर से यह समझना आसान हो जाएगा कि किसी सामान पर वास्तव में कितना डिस्काउंट मिल रहा है और उसकी कीमत पहले कितनी थी।

कैसे चेक करें प्रोडक्ट की पुरानी कीमत?

अगर आप Amazon India से कोई सामान खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट का पेज खोलें। वहां कीमत के पास आपको Price History का विकल्प दिखाई देगा।

इस विकल्प पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर एक ग्राफ खुल जाएगा। इस ग्राफ में प्रोडक्ट की पुरानी और मौजूदा कीमत की जानकारी मिलेगी। इससे आप आसानी से देख सकेंगे कि सेल से पहले सामान कितने रुपये में मिल रहा था और अब उसकी कीमत कितनी कम हुई है।

Image Credit : Aaj Tak

एक साल पुरानी कीमत भी देख सकेंगे

Amazon का यह फीचर ग्राहकों को अलग-अलग समय की कीमतों की जानकारी देता है। इसमें आप पिछले 1 महीने, 3 महीने और 1 साल तक की प्राइस हिस्ट्री चेक कर सकते हैं।

इससे पता लगाया जा सकता है कि किसी प्रोडक्ट की कीमत किस महीने कितनी थी और सेल के दौरान उसमें कितना बदलाव आया है।

iPhone और Samsung के फोन पर भी किया टेस्ट

इस फीचर को iPhone 17, iPhone 16, iPhone 15 और Samsung Galaxy S25 Ultra जैसे स्मार्टफोन पर इस्तेमाल करके देखा गया है।

इन सभी स्मार्टफोन की पुरानी और मौजूदा कीमतों को ग्राफ के जरिए दिखाया गया। जांच में कई प्रोडक्ट्स की पुरानी कीमत और नई कीमत के बीच काफी अंतर देखने को मिला।

क्या सभी ग्राहकों को मिलेगा यह फीचर?

Amazon India ने Price History फीचर का रोलआउट शुरू कर दिया है। फिलहाल यह ऑप्शन कुछ ही यूजर्स को दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में इसे सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

इस फीचर की मदद से ग्राहक सेल में दिखाई जा रही डील्स की तुलना पुरानी कीमतों से कर सकेंगे और खरीदारी से पहले डिस्काउंट की हकीकत समझ सकेंगे।