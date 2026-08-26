आईफोन अल्ट्रा लॉन्च से पहले ही चर्चा में, कैवियार ने ग्राहकों के लिए खोला ये खास विकल्प

एप्पल के अगले बड़े आईफोन लॉन्च को लेकर अभी से चर्चा तेज हो गई है। कंपनी ने भले ही नए मॉडल की आधिकारिक घोषणा नहीं की है लेकिन लग्जरी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी कैवियार ने कथित आईफोन अल्ट्रा को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कैवियार का कहना है कि एप्पल 9 सितंबर को आईफोन अल्ट्रा पेश कर सकता है और उसने इसके कस्टमाइज्ड वर्जन के लिए प्री बुकिंग शुरू कर दी है।

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कैवियार ने खोली आईफोन अल्ट्रा की प्री बुकिंग

कैवियार ने आगामी आईफोन अल्ट्रा के चार नए लग्जरी वर्जन पेश करने की जानकारी दी है। कंपनी अपनी वेबसाइट के जरिए ग्राहकों को इन कस्टमाइज्ड मॉडल को पहले से रिजर्व करने का मौका दे रही है।

इसका मतलब है कि एप्पल की तरफ से फोन के आधिकारिक लॉन्च से पहले ही ग्राहक कैवियार के जरिए अपने पसंदीदा लग्जरी वर्जन की बुकिंग करा सकते हैं।

पूरा भुगतान करने पर मिलेगा खास फायदा

कैवियार आईफोन अल्ट्रा के कस्टमाइज्ड वर्जन को रिजर्व करने के लिए 100 प्रतिशत प्री पेमेंट ले रही है। जो ग्राहक पूरी रकम पहले जमा करेंगे उन्हें प्रायोरिटी डिलीवरी का फायदा मिलेगा।

इसके अलावा ऐसे खरीदार उपलब्ध लिमिटेड एडिशन नंबर में से अपनी पसंद का नंबर भी चुन सकेंगे। इस तरह कंपनी लग्जरी स्मार्टफोन खरीदारों को लॉन्च से पहले ही पर्सनलाइज्ड डिवाइस रिजर्व करने का विकल्प दे रही है।

9 सितंबर को लॉन्च का दावा

कैवियार के मुताबिक आईफोन अल्ट्रा को 9 सितंबर को पेश किया जाएगा। हालांकि यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि एप्पल ने अभी तक आईफोन अल्ट्रा को आधिकारिक रूप से पेश नहीं किया है।

यही वजह है कि फोन से जुड़ी कई अहम जानकारियों पर अभी कंपनी की आधिकारिक मुहर लगना बाकी है।

स्पेसिफिकेशन को लेकर अभी इंतजार

आईफोन अल्ट्रा के फीचर्स स्पेसिफिकेशन और दूसरी तकनीकी जानकारियां फिलहाल एप्पल की तरफ से कन्फर्म नहीं की गई हैं। कैवियार की वेबसाइट अभी मुख्य रूप से फोन के कस्टमाइज्ड लग्जरी वर्जन और उनकी शुरुआती बुकिंग को प्रमोट कर रही है।

लॉन्च पर साफ होगी पूरी तस्वीर

लग्जरी स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए कैवियार की यह शुरुआती प्री बुकिंग लॉन्च से पहले कस्टमाइज्ड आईफोन अल्ट्रा रिजर्व करने का मौका देती है। हालांकि फोन की असली स्पेसिफिकेशन फीचर्स और उपलब्धता की स्पष्ट जानकारी एप्पल की आधिकारिक घोषणा के बाद ही सामने आएगी।

