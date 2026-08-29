iPhone 18 Pro से पहले सस्ते हुए iPhone 17 Pro और Pro Max, मिल रही 14,000 रुपये तक की बचत

Apple के नए iPhone 18 Pro के लॉन्च से पहले iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max की कीमत कम हो गई है। Flipkart पर दोनों फोन सस्ते मिल रहे हैं और बैंक ऑफर लगाने के बाद कीमत और नीचे आ सकती है। Apple का अगला iPhone इवेंट 9 सितंबर को होने वाला है।

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ऐसे में सवाल है कि अभी iPhone 17 Pro Series खरीदना सही रहेगा या नए iPhone 18 Pro का इंतजार करना चाहिए।

iPhone 17 Pro Max पर 14,000 रुपये तक की बचत

iPhone 17 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,49,900 रुपये थी। Flipkart पर यह अभी 1,44,900 रुपये में मिल रहा है। यानी सीधे 5,000 रुपये की कमी हुई है।

इसके बाद बैंक ऑफर से कीमत और कम हो सकती है। SBI और ICICI Credit Card से खरीदने पर 6,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिल सकती है। इससे इसकी प्रभावी कीमत 1,38,900 रुपये रह जाती है।

वहीं Flipkart Axis Bank Credit Card से 9,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है। इसके बाद कीमत 1,35,900 रुपये तक आ सकती है। इस तरह iPhone 17 Pro Max पर कुल 14,000 रुपये तक की बचत हो सकती है।

iPhone 17 Pro भी हुआ सस्ता

iPhone 17 Pro की शुरुआती कीमत 1,34,900 रुपये थी। Flipkart पर 5,000 रुपये की सीधी कटौती के बाद इसकी कीमत 1,29,900 रुपये हो गई है।

इसके साथ भी बैंक ऑफर का फायदा लिया जा सकता है। कार्ड के हिसाब से इसकी कीमत और कम हो सकती है। यानी नए iPhone 18 Pro के आने से पहले Apple के मौजूदा Pro मॉडल कम कीमत पर मिल रहे हैं।

दोनों फोन में सबसे बड़ा फर्क क्या है?

iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max में सबसे बड़ा फर्क उनके आकार का है। iPhone 17 Pro में 6.3 इंच की OLED स्क्रीन मिलती है, जबकि iPhone 17 Pro Max में 6.9 इंच की OLED स्क्रीन दी गई है।

दोनों फोन की अधिकतम चमक 3,000 nits तक है। अगर आपको छोटा और आसानी से इस्तेमाल होने वाला फोन चाहिए तो iPhone 17 Pro बेहतर लग सकता है। बड़ी स्क्रीन पसंद है तो Pro Max ज्यादा सही रहेगा।

कैमरा और प्रोसेसर लगभग एक जैसे

दोनों फोन में A19 Pro Chip दिया गया है। कैमरा सेटअप भी लगभग एक जैसा है। दोनों में 48 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा, 48 मेगापिक्सल का Ultrawide Camera और 48 मेगापिक्सल का Telephoto Camera दिया गया है।

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आगे 18 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। दोनों फोन में 256GB से स्टोरेज शुरू होती है और ज्यादा स्टोरेज वाले विकल्प भी मौजूद हैं।

बैटरी में Pro Max आगे

बैटरी के मामले में iPhone 17 Pro Max बेहतर है। Apple के मुताबिक इसमें 39 घंटे तक Video Playback मिल सकता है। वहीं iPhone 17 Pro में यह आंकड़ा 33 घंटे तक है। दोनों फोन Fast Charging और iOS 26 को सपोर्ट करते हैं।

अभी खरीदें या इंतजार करें?

अगर आपको कम कीमत में Pro मॉडल चाहिए और छोटा फोन पसंद है तो iPhone 17 Pro देखा जा सकता है।अगर बड़ी स्क्रीन और ज्यादा बैटरी आपकी प्राथमिकता है तो iPhone 17 Pro Max ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है।

लेकिन Apple का iPhone 18 Pro इवेंट 9 सितंबर को होने वाला है। इसलिए अगर खरीदने की जल्दी नहीं है तो कुछ दिन इंतजार करना भी समझदारी हो सकती है। नए मॉडल की कीमत और फीचर्स सामने आने के बाद फैसला करना आसान होगा।