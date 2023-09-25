iPhone15: सोशल मीडिया पर चीनियों को लगी मिर्ची, बोले-मत लेना मेड इन इंडिया आईफोन-15

मेड इन इंडिया एप्पल आईफोन-15 के लॉन्च होने के बाद चीनियों को मिर्ची लग गई है। चीन के सोशल मीडिया वीबो पर यूजर्स भारत पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि मेड इंडिया आईफोन 15 का कवर हटाते ही आपको कढ़ी की महक आएगी। लेकिन भारत में यह चलता है पर यह साफ-सफाई का मामला है। एक अन्य पोस्ट में हाथ से चावल और कढ़ी खाने वाले भारतीयों पर कटाक्ष किया गया है। पोस्ट में कहा गया है कि हाथ से चावल और कढ़ी खाकर ये लोग अपनी आंखें मलते हैं और फिर फोन टच करते हैं। यह भी कहा गया कि भारत में बने आईफोन संक्रमित हो सकते हैं। चीनी सोशल मीडिया पर चीनी नागरिक लिख रहे हैं कि 'अगर आप चीन में नया फोन खरीदते हैं तो आपका भारत में बना आईफोन मिल सकता है'। यह हैशटैग ट्रेंड करने लगा है। इस हैशटैग को लेकर चीन में तरह तरह के मीम बनाए जा रहे हैं।

चीन के सोशल मीडिया यूजर यह भी सुझाव मांग रहे हैं कि क्या होगा अगर वे गलती से भारत में बना आईफोन खरीद लेते हैं तो? कुछ यूजर भारत को दक्षिणपूर्व एशिया का पिछड़ा देश बताने से भी नहीं चूके। एक झूठा दावा भी किया जा रहा है कि भारत में बने 50 फीसदी आईफोन 15 को लौटा दिया गया है। हालांकि, चीन के एक सरकारी अखबार ने एप्पल कंपनी के अधिकारियों का हवाला देकर बताया है कि ये दावे गलत हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि चीन में बने आईफोन 15 सिर्फ यूरोप या फिर अमेरिकी बाजारों के नहीं हैं और ना ही भारत में बने आईफोन 15 सिर्फ चीन के बाजारों के लिए है।