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Newsटेक्नोलॉजीInstagram ला रहा है बड़ा अपडेट, अब यूजर्स खुद तय करेंगे फीड में क्या दिखेगा और क्या नहीं

Instagram ला रहा है बड़ा अपडेट, अब यूजर्स खुद तय करेंगे फीड में क्या दिखेगा और क्या नहीं

इंस्टाग्राम जल्द ही ऐसा नया फीचर ला सकता है, जिससे यूजर्स अपने फीड और रील्स पर दिखने वाले कंटेंट को अपनी पसंद के अनुसार कंट्रोल कर सकेंगे। कंपनी इसकी टेस्टिंग कर रही है। आखिर इसमें क्या नया मिलेगा और यह कैसे काम करेगा? जानिए पूरी जानकारी।

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Aryan Sharma
Aryan Sharma
UPDATED: Jun 29, 2026 14:43 IST
AI Generated Image

In Short

  • अब Instagram Feed और Reels पर दिखने वाले कंटेंट को यूजर्स अपनी पसंद के अनुसार कंट्रोल कर सकेंगे।
  • 'More' और 'Less' जैसे नए विकल्पों से अनचाहे कंटेंट को कम और पसंदीदा कंटेंट को ज्यादा दिखाया जाएगा।
  • फिलहाल नए फीचर्स टेस्टिंग फेज में हैं, रोलआउट से पहले इनमें बदलाव भी हो सकते हैं।

Instagram New Feature: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, यूजर्स एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब यूजर्स को अपनी स्क्रीन पर दिखने वाले कंटेंट पर अधिक कंट्रोल मिलेगा। कंपनी इसके लिए कुछ नए फीड कस्टमाइजेशन फीचर्स की टेस्टिंग कर रही है, जिससे यूजर्स खुद यह तय कर सकेंगे कि वे अपने फीड पर क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं।

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इंस्टाग्राम के प्रमुख एडम मोसेरी (Adam Mosseri) ने आधिकारिक तौर पर इन आगामी फीचर्स की पहली झलक (Preview) शेयर की है। उन्होंने बताया कि इस अपडेट का मुख्य उद्देश्य 'योर एल्गोरिदम' (Your Algorithm) टूल को सीधे मेन स्क्रीन से जोड़ना है, ताकि यूजर्स को अपनी पसंद बदलने के लिए ऐप की सेटिंग्स के अंदर न जाना पड़े।

होम स्क्रीन और रील्स सेक्शन में होंगे ये बड़े बदलाव

मोसेरी द्वारा शेयर किए गए प्रीव्यू के अनुसार, इंस्टाग्राम के इंटरफेस में नीचे दिए गए कुछ प्रमुख बदलाव देखने को मिल सकते हैं:

1) होम फीड से सीधा एक्सेस: जब यूजर्स अपने होम फीड को नीचे की तरफ स्क्रॉल (Pull Down) करेंगे, तो स्क्रीन पर सीधे 'योर एल्गोरिदम' का मेन्यू खुल जाएगा।

2) रील्स देखते समय कस्टमाइजेशन: रील्स देखते समय ऊपर की ओर स्वाइप करने पर यूजर्स को तुरंत यह निर्धारित करने का ऑप्शन मिलेगा कि वे आगे किस प्रकार का कंटेंट देखना चाहते हैं।

3) फीडबैक बटन्स की टेस्टिंग: कंपनी रील्स के ठीक नीचे कुछ स्पेशल बटन्स की टेस्टिंग कर रही है। इनकी मदद से यूजर्स ऐप को तुरंत बता सकेंगे कि उन्हें संबंधित वीडियो 'अधिक' (More) देखना है या 'कम' (Less).

एडम मोसेरी का बयान

एडम मोसेरी ने कहा कि "हम 'योर एल्गोरिदम' फीचर को इंस्टाग्राम पर अधिक सुलभ और उपयोगी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा विचार है कि यूजर्स को होम स्क्रीन से ही इसका कंट्रोल मिले ताकि वे रीयल-टाइम में अपनी पसंद को री-ट्यून (Adjust) कर सकें।" इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल ये फीचर्स टेस्टिंग फेज में हैं, इसलिए फाइनल रोलआउट के समय इनमें कुछ बदलाव संभव हैं।

यूजर्स की प्रतिक्रिया और शिकायतें होंगी दूर

दरअसल, लंबे समय से इंस्टाग्राम यूजर्स यह शिकायत कर रहे थे कि उनके फीड पर उन लोगों की पोस्ट कम दिखती हैं जिन्हें वे फॉलो करते हैं, जबकि अनचाहे सुझाव (Suggested Posts) अधिक नजर आते हैं। मोसेरी की घोषणा पर भी एक यूजर ने टिप्पणी की कि लोग केवल अपने द्वारा फॉलो किए गए अकाउंट्स का कंटेंट देखना चाहते हैं। माना जा रहा है कि नया अपडेट इसी असंतोष को दूर करने के लिए लाया जा रहा है।

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कैरोसेल पोस्ट के लिए भी जारी हुआ नया विकल्प

इस बड़े अपडेट के अलावा, इंस्टाग्राम ने हाल ही में एक और उपयोगी फीचर पेश किया है। अब यूजर्स कैरोसेल पोस्ट (एक साथ कई तस्वीरें अपलोड करना) में हर एक तस्वीर के लिए अलग-अलग कैप्शन लिख सकेंगे। पहले पूरी पोस्ट के लिए केवल एक ही कॉमन कैप्शन की सुविधा थी। अब एक साधारण टॉगल बटन के माध्यम से हर स्लाइड को एक नया और अलग कैप्शन दिया जा सकता है, जिससे क्रिएटर्स को अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने में मदद मिलेगी।    110 कैरेक्टर की अच्छी और लंबी हिंदी हेडिंग 
 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 29, 2026