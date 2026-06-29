जल्द बदलेगा मौसम! IMD ने बताया दिल्लीवासियों को कब मिलेगी गर्मी से राहत

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 5 से 6 दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून उत्तर भारत के कई इलाकों में आगे बढ़ सकता है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मानसून उत्तर अरब सागर के कुछ हिस्सों के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों तक पहुंचने की संभावना है।

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इसके बाद मानसून हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, दक्षिण-पूर्वी राजस्थान और इन राज्यों के अन्य इलाकों में आगे बढ़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में बारिश कब होगी और फिलहाल मौसम कैसा बना हुआ है?

दिल्ली में गर्मी और उमस से लोग परेशान

दिल्ली में मानसून की देरी के कारण गर्मी और उमस लगातार लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। रविवार को राजधानी में पिछले दो साल की सबसे गर्म सुबह दर्ज की गई।

IMD के अनुसार, दिल्ली का न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.2 डिग्री ज्यादा था। वहीं अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले 14 जून 2024 को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था।

रविवार शाम 5:30 बजे तक दिल्ली में महसूस होने वाला तापमान करीब 50.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। उस समय हवा में नमी 44 फीसदी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने सोमवार को गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई है।

दिल्ली में कब पहुंचेगा मानसून?

निजी मौसम एजेंसी स्काइमेट के मुताबिक, मानसून में देरी की वजह से दिल्ली में गर्मी और उमस बढ़ गई है। एजेंसी का कहना है कि पाकिस्तान से आने वाली सूखी पश्चिमी हवाएं और अरब सागर से आने वाली नम दक्षिण-पश्चिमी हवाएं आपस में मिल रही हैं, जिससे मौसम ज्यादा गर्म और उमस भरा बना हुआ है।

स्काइमेट के एक्सपर्ट महेश पलावत ने कहा कि अगर मौसम अनुकूल रहा, तो मानसून 30 जून या 1 जुलाई तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, 2 या 3 जुलाई तक उत्तराखंड और करीब 4 जुलाई तक दिल्ली पहुंच सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि अगले कुछ दिनों में एक छोटा चक्रवाती सिस्टम बन सकता है, जिससे कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है।

इन राज्यों में भी बारिश का अनुमान

हिमाचल प्रदेश में 4 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। 30 जून से 4 जुलाई के बीच गरज, बिजली और तेज हवाएं चल सकती हैं।

उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के लिए गरज, तेज बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब और हरियाणा में 29 जून से 2 जुलाई के बीच कई जगह बारिश हो सकती है।

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वहीं, राजस्थान के दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी हिस्सों में 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। जम्मू-कश्मीर में भी प्री-मानसून बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज बारिश, गरज और तेज हवाओं का अनुमान जताया गया है।