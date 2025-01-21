बदल गया Instagram! 3 मिनट के Reels के साथ हुए ये बड़े बदलाव

Instagram ने अपने प्लेटफार्म पर कुछ अपडेट्स कर दिये हैं। इन अपडेट्स में से मुख्य है कि Reels की टाइमलाइन 3 मिनट हो गई है। इसके अलावा प्रोफाइल ग्रिड लेआउट को स्क्वायर से रेक्टेंगुलर कर दिया गया है। यह बदलाव Instagram के प्रमुख एडम मोसेरी द्वारा किए गए हैं। इसका उद्देश्य यूज़र अनुभव को और बेहतर बनाना और प्रतिस्पर्धी प्लेटफार्मों के साथ तालमेल बनाए रखना है।

तीन मिनट की हो गई Reels



यूजर्स का ध्यान रखते हुए इंस्टाग्राम ने रील्स को 90 सेकेंड का लिमिट से बढ़ाकर तीन मिनट कर दिया है। मोसेरी ने बताया कि यह बदलाव यूजर्स को अपने विचारों, कहानियों और क्रिएटिव कंटेंट साझा करने में मदद करेगा। यह कदम TikTok जैसे प्लेटफार्मों से मेल खाता है, जिसने 2021 से तीन मिनट के वीडियो सपोर्ट करने शुरू कर दिए थे।

कुछ साल पहले Meta और मोसेरी ने Reels की सीमा बढ़ाने का विरोध किया था। उनका कहना था कि यह Instagram की "मुख्य पहचान" को नुकसान पहुंचा सकता है।

प्रोफाइल ग्रिड लेआउट बदला



Instagram अब प्रोफाइल ग्रिड स्क्वायर फॉर्मेट की जगह रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में आ गया। कई यूजर्स को क्लासिक स्क्वायर लेआउट पसंद है, लेकिन कई यूजर वर्टिकल ओरिएंटेशन में कंटेंट अपलोड करते हैं। यह बदलाव पोस्ट्स और वीडियो को अच्छे तरह से दिखाने और क्रॉपिंग की समस्या से बचाने में मदद करेगा।

अगर आप इंस्टाग्राम के लेआउट एडजस्टमेंट से खुश नहीं हैं, तो आप अपनी प्रोफाइल ग्रिड को मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए ये स्टेप्स हैं: