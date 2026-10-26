Infinix GT 50 Pro की कल भारत में एंट्री! 6500mAh बैटरी और 144Hz डिस्प्ले के साथ मिलेगा ये खास गेमिंग फीचर

Infinix GT 50 Pro Launch: अगर आप मोबाइल पर गेम खेलना पसंद करते हैं, तो Infinix का नया स्मार्टफोन आपके लिए खास हो सकता है। कंपनी भारत में अपना नया गेमिंग फोन GT 50 Pro लॉन्च करने की तैयारी में है। इस फोन में बड़ी बैटरी, शानदार डिस्प्ले और कई ऐसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है, जो गेमिंग का मजा बढ़ा सकते हैं। खास बात यह है कि फोन के साथ कुछ ऐसे एक्सेसरीज भी आ सकते हैं, जिनसे गेम खेलने का तरीका बदल सकता है। आइए जानते हैं कि इस नए स्मार्टफोन में क्या कुछ खास मिलने वाला है।

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27 अक्टूबर को लॉन्च होगा नया गेमिंग फोन

Infinix GT 50 Pro भारत में 27 अक्टूबर 2026 को लॉन्च होने वाला है। यह एक 5G स्मार्टफोन होगा, जिसे खासतौर पर गेम खेलने वाले लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। फोन में पावरफुल हार्डवेयर के साथ सुपरकार से प्रेरित डिजाइन और RGB लाइटिंग मिलने की उम्मीद है। इससे फोन को एक अलग गेमिंग लुक मिलेगा।

144Hz AMOLED डिस्प्ले से गेमिंग होगी स्मूद

इस स्मार्टफोन में 1.5K रेजोल्यूशन वाला 144Hz AMOLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। यह डिस्प्ले सपोर्टेड गेम्स में 144fps तक की गेमिंग को सपोर्ट कर सकता है। इससे गेम खेलते समय स्क्रीन पर मूवमेंट ज्यादा स्मूद दिखाई दे सकते हैं। हालांकि, हर गेम 144fps पर नहीं चलेगा। गेमिंग परफॉर्मेंस गेम के सपोर्ट, ग्राफिक्स सेटिंग और फोन की क्षमता पर निर्भर करेगी।

मोबाइल को गेमिंग कंसोल बना देगा ये एक्सेसरी

इस फोन की सबसे खास बात इसका GT NX Controller हो सकता है। कंपनी इसे स्मार्टफोन के साथ पेश कर सकती है। यह कंट्रोलर फोन के दोनों तरफ लग जाएगा, जिससे मोबाइल पर गेम खेलना किसी हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल जैसा हो सकता है।

इसमें Hall-effect कंट्रोल और अपनी जरूरत के हिसाब से बटन सेट करने की सुविधा मिल सकती है। इसके अलावा GT NX Station भी पेश किया जा सकता है, जिसकी मदद से फोन को टीवी या मॉनिटर से जोड़कर बड़ी स्क्रीन पर गेम खेल सकेंगे।

6500mAh बैटरी और लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट

Infinix GT 50 Pro में 6500mAh की बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद है। लंबे समय तक गेम खेलने के दौरान फोन को गर्म होने से बचाने के लिए HydroFlow लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी दी जा सकती है।

इसके अलावा GT Trigger 2.0 शोल्डर बटन मिलने की उम्मीद है, जो गेमिंग के दौरान अतिरिक्त कंट्रोल देंगे। कंपनी GT MagCharge Cooler 2.0 एक्सेसरी भी पेश कर सकती है। हालांकि, फोन की फाइनल स्पेसिफिकेशंस, कीमत और एक्सेसरीज की उपलब्धता की जानकारी लॉन्च के समय ही सामने आएगी।