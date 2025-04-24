अब वो समय आ गया है जब आपका लैपटॉप सिर्फ टाइपिंग और नेट चलाने का ही काम नहीं करेगा, बल्कि खुद सोचकर आपकी मदद भी करेगा। जी हां, HP ने भारत में अपने नए AI लैपटॉप्स की रेंज लॉन्च की है। इसमें HP EliteBook, HP ProBook और HP Omnibook सीरीज शामिल हैं। ये सभी लैपटॉप्स AI-powered Copilot+ PCs हैं जो काम को आसान, फास्ट और स्मार्ट बनाने के लिए नए AI फीचर्स के साथ आते हैं।

क्या है खास?

HP का कहना है कि ये लैपटॉप्स उनके अब तक के सबसे एडवांस AI फीचर्स से लैस हैं। इनमें "HP AI Companion", "myHP" और "Poly Camera Pro" जैसे टूल्स दिए गए हैं, जो रियल-टाइम में आपकी मदद करेंगे। इसका मतलब कि वीडियो कॉल के दौरान बैकग्राउंड नॉइज हटाना हो या कैमरे का फ्रेम खुद-ब-खुद सेट करना हो, अब ये सब आपके लैपटॉप पर खुद होगा।

HP इंडिया की MD इप्सिता दासगुप्ता ने कहा कि भारत में AI का जबरदस्त पोटेंशियल है और HP का मकसद है कि हम हर यूजर के लिए कुछ नया और उपयोगी दें। वहीं, HP इंडिया के सीनियर डायरेक्टर विनीता गहानी ने कहा कि चाहे आप स्टार्टअप चला रहे हों या वीडियो एडिट कर रहे हों, हमारे पास अब हर जरूरत के लिए एक AI लैपटॉप है।

कैसे चलेंगे ये लैपटॉप?

इन नए लैपटॉप्स में Intel, AMD और Qualcomm जैसे दमदार प्रोसेसर लगे हैं, जिनमें अलग से NPU (Neural Processing Unit) भी है जो हर सेकंड 40 से 55 ट्रिलियन काम कर सकता है।

कितनी है कीमत ?

HP EliteBook की शुरुआती कीमत ₹87,440 है। वहीं, HP Omnibook सीरीज की कीमत ₹78,999 से शुरू होकर ₹1,86,499 तक जाती है। ये लैपटॉप्स जल्द ही HP के ऑनलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध होंगे।

कौन से मॉडल्स हैं नए?

HP ने अपनी EliteBook और ProBook सीरीज को फिर से डिजाइन किया है। इसमें HP EliteBook 8 (G1i, G1a), EliteBook 6 (G1q, G1a) और HP ProBook 4 G1q शामिल हैं। इन लैपटॉप्स को खासतौर पर ऑफिस और बिजनेस यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वहीं Omnibook सीरीज को क्रिएटर्स और स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है।

Omnibook के मॉडल्स हैं-

OmniBook Ultra 14”



OmniBook 5 16”



OmniBook 7 Aero 13”



OmniBook X 14”



AI आपकी मदद कैसे करेगा?

AI Companion एक ऐसा फीचर है जो बिना इंटरनेट के भी आपकी फाइल्स को समझकर तुरंत जवाब देगा। Poly Camera Pro आपको वीडियो कॉल में स्टूडियो जैसा लुक देगा और Poly Audio फीचर आपके बैकग्राउंड नॉइज को खत्म करके आपकी आवाज को क्लियर बनाएगा। वहीं myHP प्लेटफॉर्म आपकी बैटरी और परफॉर्मेंस को खुद से ऑप्टिमाइज करेगा।