Incognito Mode Search History कर दें डिलीट, बस फॉलो करें ये स्टेप
Incognito Mode के जरिये जो भी सर्च किया गया है वह भी डिवाइस में सेव होता है। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि Android, iOS और Windows में इनकॉग्निटो सर्च हिस्ट्री डिलीट करने का प्रोसेस क्या है।
Google Chrome या दूसरे ब्राउजर पर incognito मोड का इस्तेमाल यह सोच कर करते हैं कि इसका डेटा कहीं सेव नहीं होता है तो आप गलत हैं। incognito मोड में सर्च की हुई चीजें भी आपके डिवाइस में सेव होती है। अब कई लोगों के मन में सवाल होगा कि इसे कैसे डिलीट किया जा सकता है। हम आपको नीचे बताने वाले हैं कि आप कैसे Android, iOS और Windows से इनकॉग्निटो सर्च हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं।
Android पर इनकॉग्निटो सर्च हिस्ट्री हटाएं (Delete incognito search history on Android)
ब्राउजर डेटा क्लियर करें (Clear browser data)
- सेटिंग्स ऐप खोलें।
- प्राइवेसी या सिक्योरिटी विकल्प में जाएं।
- ब्राउज़र सेटिंग्स में "Clear browsing data" चुनें।
- "Advanced" विकल्प चुनें और समय सीमा "All time" सेट करें।
- "Browsing history", "Cookies and site data", और "Cached images and files" विकल्प चुनें।
- "Clear data" पर टैप करें।
ऐप डेटा क्लियर करें (Clear App Data)
- सेटिंग्स > ऐप्स खोलें।
- अपने ब्राउजर (Chrome, Firefox आदि) का चयन करें।
- "Storage & cache" > "Clear storage" या "Clear data" टैप करें।
DNS कैश हटाएं (Remove DNS Cache)
- Chrome ब्राउजर खोलें।
- एड्रेस बार में "chrome://net-internals/#dns" टाइप करें और एंटर दबाएँ।
- "Clear host cache" पर क्लिक करें।
iPhone/iPad पर इनकॉग्निटो सर्च हिस्ट्री हटाएं (Delete incognito search history on iOS)
Safari हिस्ट्री और डेटा हटाएं (Clear Safari history and data)
- सेटिंग्स खोलें।
- Safari पर स्क्रॉल करें और टैप करें।
- "Clear History and Website Data" चुनें और पुष्टि करें।
अन्य ब्राउजरों के डेटा हटाएं (Delete data for other browsers)
- ब्राउजर ऐप खोलें।
- सेटिंग्स > प्राइवेसी > "Clear browsing data" चुनें।
- "All time" चुनें और "Clear data" पर टैप करें।
Windows पर इनकॉग्निटो सर्च हिस्ट्री हटाएं (Delete incognito search history on Windows)
ब्राउजर डेटा क्लियर करें (Clear browser history and data)
- ब्राउजर खोलें और सेटिंग्स में जाएं।
- "Privacy & security" > "Clear browsing data" चुनें।
- "All time" सेट कर "Clear data" पर क्लिक करें।