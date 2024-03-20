कैसे बदल रही है स्नैकिंग की दुनिया, इस क्षेत्र में आए नए स्टॉर्ट अप्स

scorecardresearch
भारत में स्नैकिंग हमेशा से ऐतिहासिक रूप लोगों के खान-पान का हिस्सा रहा है। हर रोज नए स्टॉर्ट अप्स इस क्षेत्र में आते रहते हैं। प्रोवेंटस एग्रोकॉम इस क्षेत्र में हर रोज नए इनोवेशन के जरिए लोगों के खान-पान के नए विकल्प पेश कर रहा है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Mar 20, 2024 21:43 IST
भारत में स्नैकिंग हमेशा से ऐतिहासिक रूप लोगों के खान-पान का हिस्सा रहा है। हर रोज नए स्टॉर्ट अप्स इस क्षेत्र में आते रहते हैं। प्रोवेंटस एग्रोकॉम इस क्षेत्र में हर रोज नए इनोवेशन के जरिए लोगों के खान-पान के नए विकल्प पेश कर रहा है। सह-संस्थापक और सीईओ डीपी झावर ने बताया कि भारत में पारंपरिक भोजन के साथ-साथ हेल्थी स्नैकिंग की डिमांड तेजी से बढ़ी है। लेकिन अब लोग चाहते हैं कि स्नैकिंग स्वास्थय वर्धक हो।  तेजी से बदलते स्वाद और स्वास्थ्यवर्धक विकल्पों की बढ़ती चाहत में भारत के लोग अब चाहते हैंकि स्नैकिंग पारंपरिक होने के साथ-साथ स्वाद से भरपूर हो। ऐसे में प्रोवेंटस एग्रोकॉम जैसे स्टॉर्ट अप्स अच्छे विकल्प पेश कर रहे हैं।

स्वादिष्ट स्नैक्स हमारी खाद्य संस्कृति का अभिन्न अंग

स्वादिष्ट स्नैक्स हमारी खाद्य संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। चाहे वह हमारी नमकीन हो या चावल के पटाखे, स्वादिष्ट स्नैक्स हमारी परंपरा में गहराई से निहित हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होते रहते हैं। हालाँकि, अब हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ हम भोजन के प्रयोग की एक नई लहर देख रहे हैं - फ़्यूज़न स्नैक्स। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह विदेशी स्वादों के साथ भारतीय मसालों का मिश्रण है या मीठे और नमकीन भागों का निर्दोष संयोजन है।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Mar 20, 2024