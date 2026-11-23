दुनिया के सबसे चर्चित वीडियो गेम्स में शामिल Grand Theft Auto VI यानी GTA 6 ने रिलीज होते ही कमाई के मामले में नया रिकॉर्ड बना दिया है। गेम की जबरदस्त बिक्री ने हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, GTA 6 ने रिलीज के पहले ही दिन 3.79 अरब डॉलर यानी करीब ₹34,000 करोड़ की बिक्री दर्ज की है। अब इसकी तुलना हॉलीवुड की मशहूर James Bond फिल्म सीरीज से की जा रही है। सवाल यह है कि कमाई, दर्शकों और लोगों के समय के मामले में कौन आगे रहेगा?

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पहले दिन की कमाई ने हॉलीवुड को चौंकाया

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, GTA 6 बनाने वाली कंपनी Take-Two Interactive ने बताया कि गेम ने पहले दिन 3.79 अरब डॉलर की बिक्री की है।

यह आंकड़ा हॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल Avengers: Endgame के कुल वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2.9 अरब डॉलर से भी ज्यादा है।

ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस का अनुमान है कि GTA 6 अपने पहले साल में Daniel Craig की सभी पांच James Bond फिल्मों के संयुक्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ज्यादा बिक्री कर सकता है।

10 साल में 20 अरब डॉलर की कमाई का अनुमान

ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के एनालिस्ट नाथन नायडू के मुताबिक, GTA 6 अगले 10 वर्षों में करीब 20 अरब डॉलर का कुल उपभोक्ता खर्च आकर्षित कर सकता है।

हालांकि, फिल्मों की कमाई सिर्फ टिकट बिक्री तक सीमित नहीं होती। स्ट्रीमिंग, टीवी राइट्स और दूसरे माध्यमों से भी कमाई होती है। इसके बावजूद GTA 6 की संभावित कमाई काफी बड़ी मानी जा रही है।

इसी बीच Amazon MGM Studios ने Robert Pattinson को अगला James Bond बनाने का ऐलान किया है।

दर्शकों के मामले में James Bond रह सकता है आगे

कमाई में GTA 6 का पलड़ा भारी दिखाई देता है, लेकिन दर्शकों की संख्या के मामले में James Bond को बढ़त मिल सकती है।

ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के अनुमान के मुताबिक, GTA 6 पहले साल में करीब 6 से 7 करोड़ कॉपी बेच सकता है।

वहीं, James Bond जैसी बड़ी फिल्म के करीब 10 करोड़ टिकट बिक सकते हैं। हालांकि, एक व्यक्ति कई बार फिल्म देख सकता है, इसलिए टिकट बिक्री को सीधे अलग-अलग दर्शकों की संख्या नहीं माना जा सकता।

लोगों का ज्यादा समय किस पर खर्च होगा?

गेम और फिल्मों के बीच सबसे बड़ा अंतर लोगों के बिताए समय में दिखाई देता है।

ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के केविन नियर के अनुमान के मुताबिक, Daniel Craig की James Bond फिल्मों को अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर देखने में दर्शकों ने कुल 2.5 अरब से 6 अरब घंटे बिताए।

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इसके मुकाबले GTA 5 खेलने में लोगों ने अनुमानित 35 अरब से 55 अरब घंटे बिताए हैं। इसमें YouTube और Twitch पर गेमप्ले देखने का समय शामिल नहीं है।

ऐसे में GTA 6 के लिए भी लोगों का काफी ज्यादा समय आकर्षित करने की संभावना है।

कुल मिलाकर, James Bond फिल्मों को ज्यादा दर्शक मिल सकते हैं, लेकिन GTA 6 कमाई और लोगों के बिताए समय के मामले में कहीं आगे निकल सकता है।