वीडियो गेम की दुनिया में Grand Theft Auto VI यानी GTA 6 को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। Rockstar Games के इस गेम ने आधिकारिक रिलीज से पहले ही कमाई के मामले में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। मार्केट रिसर्च कंपनी Sensor Tower के अनुमान के मुताबिक, GTA 6 के डिजिटल प्री-ऑर्डर से 18 नवंबर तक करीब 1.65 अरब डॉलर यानी लगभग ₹15,400 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज हुआ है।

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खास बात यह है कि ये आंकड़े गेम की रिलीज से पहले के हैं। GTA 6 की रिलीज 19 नवंबर को निर्धारित है। हालांकि, Rockstar Games या उसकी पैरेंट कंपनी Take-Two Interactive ने इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

रिलीज से पहले GTA 6 की कितनी हुई बिक्री?

Sensor Tower के सेल्स ट्रैकर के मुताबिक, 18 नवंबर तक GTA 6 के लगभग 1.707 करोड़ डिजिटल प्री-ऑर्डर दर्ज होने का अनुमान है। इनसे करीब 1.65 अरब डॉलर का रेवेन्यू मिलने का आकलन किया गया है।

ये प्री-ऑर्डर PlayStation 5 और Xbox Series X|S प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं।

Forbes की रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, लगभग 75% प्री-ऑर्डर PlayStation से आए हैं, जबकि Xbox की हिस्सेदारी करीब 25% रही।

इससे पहले Take-Two के CEO Strauss Zelnick ने भी गेम की मजबूत मांग के संकेत दिए थे। उन्होंने 9 नवंबर को Reuters से बातचीत में कहा था कि GTA 6 के प्री-ऑर्डर कंपनी की शुरुआती उम्मीदों से काफी आगे चल रहे हैं। हालांकि, उन्होंने वास्तविक बिक्री के आंकड़े नहीं बताए थे।

GTA 5 का रिकॉर्ड भी पीछे छूटा?

GTA 6 के अनुमानित प्री-ऑर्डर रेवेन्यू की तुलना GTA 5 की शुरुआती बिक्री से की जा रही है। सितंबर 2013 में लॉन्च हुए GTA 5 ने पहले तीन दिनों में दुनियाभर में 1 अरब डॉलर से ज्यादा की रिटेल बिक्री दर्ज की थी।

वहीं, GTA 6 के प्री-ऑर्डर से ही लगभग 1.65 अरब डॉलर की कमाई का अनुमान सामने आया है।

हालांकि, दोनों आंकड़ों की सीधी तुलना पूरी तरह सही नहीं होगी। GTA 5 का आंकड़ा रिलीज के बाद तीन दिनों की वास्तविक रिटेल बिक्री का था, जबकि GTA 6 का आंकड़ा रिलीज से पहले डिजिटल प्री-ऑर्डर का तीसरे पक्ष द्वारा लगाया गया अनुमान है।

क्या हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों को टक्कर देगा GTA 6?

GTA 6 के अनुमानित प्री-ऑर्डर रेवेन्यू ने एक बार फिर वीडियो गेम और हॉलीवुड फिल्मों की कमाई की तुलना को चर्चा में ला दिया है।

किसी बड़ी फिल्म की कमाई मुख्य रूप से सिनेमाघरों के टिकट, डिजिटल अधिकार और दूसरे वितरण माध्यमों से होती है। वहीं, वीडियो गेम लॉन्च के बाद भी ऑनलाइन मल्टीप्लेयर, अतिरिक्त कंटेंट और इन-गेम खरीदारी के जरिए लंबे समय तक रेवेन्यू जुटा सकते हैं।

GTA 5 इसका बड़ा उदाहरण है। Take-Two के नवंबर 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, इस गेम की दुनियाभर में लगभग 23.5 करोड़ कॉपी बिक चुकी हैं। GTA Online भी इसकी कमाई का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है।

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अब GTA 6 के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या?

GTA 6 की असली परीक्षा रिलीज के बाद शुरू होगी। शुरुआती बिक्री के साथ यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले महीनों में कितने खिलाड़ी गेम से जुड़े रहते हैं और इससे कितना अतिरिक्त रेवेन्यू मिलता है।

फिलहाल 1.65 अरब डॉलर का प्री-ऑर्डर अनुमान GTA 6 की जबरदस्त मांग का संकेत देता है। लेकिन यह गेम हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों और GTA 5 के रिकॉर्ड को कितनी चुनौती देगा, इसका स्पष्ट जवाब आधिकारिक बिक्री आंकड़े आने के बाद ही मिलेगा।