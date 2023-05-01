scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीGovt Bans 14 Messaging Apps: भारत सरकार की डिजिटल स्ट्राइक, इन 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप्स को किया ब्लॉक

Govt Bans 14 Messaging Apps: भारत सरकार की डिजिटल स्ट्राइक, इन 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप्स को किया ब्लॉक

जिन मैसेंजर ऐप्स को ब्लॉक किया गया है, उनमें क्रिप्टवाइजर, एनिग्मा, सेफस्विस, विकरमे, मीडियाफायर, ब्रियर, बीचैट, नंदबॉक्स, कॉनियन, आईएमओ, एलिमेंट, सेकेंड लाइन, जंगी और थ्रेमा के नाम शामिल हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 1, 2023 13:10 IST
Central Govt ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है।
Central Govt ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है।

केन्द्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। इन मोबाइल मैसेंजर ऐप्स के जरिये Jammu Kashmir में आतंकी ओवर ग्राउंड वर्कर (OGW) को सीक्रेट मैसेज भेजते थे। खबर के मुताबिक, रक्षा बलों, सुरक्षा, खुफिया और जांच एजेंसियों की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने ये सख्त कदम उठाया है।

advertisement
Govt ने 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है।

इन एप्स को किया गया ब्लॉक

जिन मैसेंजर ऐप्स को ब्लॉक किया गया है, उनमें क्रिप्टवाइजर, एनिग्मा, सेफस्विस, विकरमे, मीडियाफायर, ब्रियर, बीचैट, नंदबॉक्स, कॉनियन, आईएमओ, एलिमेंट, सेकेंड लाइन, जंगी और थ्रेमा के नाम शामिल हैं खुफिया सूत्रों के मुताबिक, इन Apps के जरिये Pakistan में बैठे आतंकियों के आका जम्मू कश्मीर में रह रहे अपने गुर्गों को कोडेड मैसेज भेजते थे। काफी समय से खुफिया एजेंसियां इस पर नजर बनाए हुए थीं।

Also Read: LIC Front-Running Case: सेबी ने तीन लोगों पर लगाया बैन

आतंकी कर रहे थे इस्तेमाल

कई खुफिया एजेंसियों की जांच में यह बात सामने आई कि आतंकी Apps का इस्तेमाल Kashmir में अपने समर्थकों और ऑन-ग्राउंड वर्कर्स (OGW) के साथ संवाद करने के लिए कर रहे थे। सरकार ने पाया कि इन ऐप्स के भारत में प्रतिनिधि नहीं थे और भारतीय कानूनों के अनुसार, जानकारी मांगने के लिए उनसे संपर्क नहीं किया जा सकता था। एजेंसियों ने कई मौकों पर प्रबंधन से संपर्क करने की कोशिश भी कोशिश की।

Terrorist Apps का इस्तेमाल Kashmir में अपने समर्थकों और ऑन-ग्राउंड वर्कर्स (OGW) के साथ संवाद करने के लिए कर रहे थे।

पहले भी कई ऐप बैन कर चुकी है सरकार

आपको बता दें कि इसी साल फरवारी ने भारत सरकार ने चीनी से कनेक्शन वाले लोन और बेटिंग वाले लगभग सवा सौ ऐप्स को बैन कर दिया था। इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  ने इन ऐप्स पर कार्रवाई की है। भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा बनने वाले 138 बेटिंग ऐप्स और 94 लोन देने वाले ऐप्स को भारत सरकार ने बैन किया था।

India की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा बनने वाले 138 बेटिंग ऐप्स और 94 लोन देने वाले ऐप्स को भारत सरकार ने बैन किया था।

ज्यादातर ऐप्स स्मार्टफोन पर डाउनलोड के लिए प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं थे लेकिन रिपोर्ट में बताया गया है कि बेटिंग ऐप्स और गेम्स को थर्ड पार्टी लिंक या Website से Download किया जा सकता है। कई ऐप्स को ऑनलाइन सीधे सोशल मीडिया साइट्स से भी खेला जा सकता है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
May 1, 2023