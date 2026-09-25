Google का स्पेस मिशन! AI डेटा सेंटर के लिए भेजेगा सैटेलाइट, जानें क्या है Project Suncatcher

Google अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष में डेटा सेंटर बनाने की संभावना पर काम कर रहा है। कंपनी अपने Project Suncatcher के तहत AI कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अंतरिक्ष में स्थापित करने की योजना पर रिसर्च कर रही है। इसके लिए Google अगले हफ्ते एक प्रोटोटाइप सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है, जिससे यह जांच की जाएगी कि अंतरिक्ष में AI हार्डवेयर किस तरह काम कर सकता है।

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इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या भविष्य में सैटेलाइट के नेटवर्क के जरिए अंतरिक्ष में डेटा सेंटर चलाए जा सकते हैं। इससे AI के लिए बढ़ती कंप्यूटिंग और ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है।

प्रोटोटाइप सैटेलाइट में लगे होंगे Google के AI चिप्स

Google का यह प्रोटोटाइप सैटेलाइट अंतरिक्ष की कठिन परिस्थितियों में AI हार्डवेयर की क्षमता को परखेगा। इस टेस्ट में लॉन्च के दौरान लगने वाले दबाव, रेडिएशन और बेहद ज्यादा तापमान जैसी परिस्थितियों में चिप्स के काम करने की जांच की जाएगी।

इस सैटेलाइट में Google के खुद के Tensor Processing Units (TPUs) का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में भेजा जाएगा। कंपनी का कहना है कि TPU ने आंतरिक टेस्टिंग पास कर ली है, लेकिन अंतरिक्ष में इन्हें चलाना एक बड़ी चुनौती हो सकती है।

सबसे बड़ी चुनौती होगी चिप्स को ठंडा रखना

Google के अनुसार अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर बनाने की सबसे बड़ी मुश्किल कूलिंग सिस्टम होगी। AI चिप्स कम जगह में काफी ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं, जिससे ओवरहीटिंग का खतरा हो सकता है।

कंपनी ने बताया कि अंतरिक्ष में हवा नहीं होती, इसलिए वहां गर्मी को हटाने का तरीका पृथ्वी से बिल्कुल अलग होता है। वैक्यूम में गर्मी को केवल रेडिएटर के जरिए बाहर निकाला जा सकता है, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की कूलिंग तकनीक में बदलाव की जरूरत होगी।

Google फिलहाल अलग-अलग कूलिंग तरीकों की जांच कर रहा है। कंपनी हीट पाइप और रेडिएटर के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है, जिससे AI चिप्स से निकलने वाली गर्मी को नियंत्रित किया जा सके।

स्पेस टेस्ट से मिलेगी कूलिंग तकनीक की जानकारी

Google ने कूलिंग टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए थर्मल वैक्यूम चैंबर का भी इस्तेमाल किया है। इस चैंबर में अंतरिक्ष जैसी वैक्यूम और तापमान की स्थिति बनाई गई थी।

अब कंपनी अंतरिक्ष में TPU कूलिंग सिस्टम का वास्तविक टेस्ट करेगी। Google को उम्मीद है कि इस प्रयोग से मिलने वाले डेटा के आधार पर वह कूलिंग सिस्टम में सुधार कर सकेगा।

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Google के अलावा SpaceX और Starcloud जैसी कंपनियां भी लो अर्थ ऑर्बिट में डेटा सेंटर बनाने की संभावनाओं पर काम कर रही हैं। Project Suncatcher के जरिए Google यह समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या भविष्य में अंतरिक्ष में AI कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े स्तर पर विकसित किया जा सकता है।