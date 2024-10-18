Google Pixel 9 Pro की प्री-ऑर्डर सेल आज से भारत में शुरू, जानिए फीचर्स

अगस्त में भारत में Google Pixel 9 सीरीज़ लॉन्च करने के बाद, Pixel 9 Pro अब Flipkart पर प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। स्मार्टफोन भारत में सिंगल 16GB+256GB कॉन्फ़िगरेशन में आता है, जिसकी कीमत 1,09,999 रुपये है। लेकिन ई-कॉमर्स वेबसाइट कई डील्स ऑफर करती है, जिससे कीमत 99,999 रुपये से कम हो जाती है।

Google Pixel 9 Pro प्री-ऑर्डर सेल

Google Pixel 9 Pro अब प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है, 25 अक्टूबर (दिल्ली के लिए) तक डिवाइस डिलीवर करने का दावा किया गया है। डिलीवरी की तारीख इस बात का संकेत है कि उपलब्धता बिक्री 25 अक्टूबर को या उसके बाद लाइव होगी। Pixel 9 Pro की कीमत 16GB RAM और 256GB स्टोरेज के लिए 1,09,999 रुपये है। Flipkart पर, इच्छुक उपयोगकर्ता शानदार डील के लिए डिवाइस को प्री-बुक कर सकते हैं। यह ICICI क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए 10,000 रुपये और Flipkart Axis क्रेडिट कार्ड पर 5,500 रुपये की छूट दे रहा है। अगर आप अपना पुराना डिवाइस एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो कीमत और भी कम हो सकती है। उदाहरण के लिए, Pixel 9 Pro के लिए iPhone 13 एक्सचेंज करने पर आपको 27,100 रुपये की छूट मिलेगी, जिससे प्रभावी कीमत 72,899 रुपये हो जाएगी।

गूगल पिक्सेल 9 प्रो

Google Pixel 9: मुख्य स्पेसिफिकेशन

Pixel 9 की तुलना में थोड़ा ज़्यादा एडवांस मॉडल, Pixel 9 Pro में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 कोटिंग के साथ 6.3 इंच का LTPO OLED पैनल, 1280 x 2856 पिक्सल का ज़्यादा रिज़ॉल्यूशन और 1Hz से 120Hz तक की रेंज में अडैप्टिव रिफ्रेश रेट है। Pixel 9 Pro के कैमरा सिस्टम को ट्रिपल रियर सेटअप के साथ अपग्रेड किया गया है, जिसमें 48-मेगापिक्सल का टेलीफ़ोटो लेंस भी शामिल है। प्राइमरी कैमरा सेटअप में 50-मेगापिक्सल का ऑक्टा PD वाइड कैमरा और 48-मेगापिक्सल का क्वाड PD अल्ट्रावाइड कैमरा भी शामिल है। Pixel 9 का विस्तृत रिव्यू यहाँ पढ़ें।

बैटरी के मामले में कोई बदलाव नहीं हुआ है। Pixel 9 Pro में भी 4700mAh की बैटरी है और डिवाइस Pixel 9 की तरह ही 45W वायर्ड दोनों को सपोर्ट करता है। यहां वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मौजूद है। Pixel 9 Pro 16GB रैम से लैस है और 256GB से 1TB तक की स्टोरेज क्षमता प्रदान करता है।

Google Pixel 9 सीरीज़: जेमिनी के फीचर्स

मेड बाय गूगल इवेंट की शुरुआत दर्शकों को अपने AI-- जेमिनी के बारे में जानकारी देकर की गई। लेकिन जेमिनी कई अन्य फ्लैगशिप और कुछ बजट-रेंज डिवाइस में भी उपलब्ध है। इसलिए, गूगल ने नए AI फीचर्स की एक सूची पेश की जो Google Pixel 9 सीरीज के लिए एक्सक्लूसिव हैं। इसने कहा कि हाल ही में लॉन्च की गई सीरीज को जेमिनी युग के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ जेमिनी फीचर्स की सूची दी गई है जिसके बारे में व्यापक रूप से बात की जाती है।

- जेमिनी लाइव: इस सुविधा का उद्देश्य Google सहायता के काम करने के तरीके को बदलना है। OpenAI ChatGPT के वॉयस मोड की तरह, जेमिनी भी चुनने के लिए कई वॉयस असिस्टेंट प्रदान करता है। आप इंटरनेट पर खोज सकते हैं या बस इसके साथ बातचीत कर सकते हैं।

- पिक्सेल स्क्रीनशॉट: Google एक AI- संचालित एप्लिकेशन लेकर आया है जो आपके स्क्रीनशॉट को खोजने में आपकी मदद कर सकता है। यह कुछ हद तक Microsoft के रिकॉल फ़ीचर की तरह काम करता है। लेकिन Google ने इसे विवादास्पद न बनाने का एक तरीका खोज लिया है। यह सुविधा केवल स्क्रीनशॉट पर काम करती है और इसके लिए उपयोगकर्ता की अनुमति की आवश्यकता होती है।

- कॉल नोट्स: Google Pixel 9 सीरीज़ के साथ, आपको कॉल पर नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका फ़ोन खुद ही ऐसा कर लेगा। कॉल नोट्स फ़ीचर कॉल की डिटेल्स लिखकर रखता है और फ़ोन कटने के कुछ सेकंड में यूज़र को उपलब्ध करा देता है।