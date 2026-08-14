Google Fitbit Air: बिना स्क्रीन वाला फिटनेस ट्रैकर भारत में जल्द होगा लॉन्च, 7 दिन चलेगी बैटरी

Google Fitbit Air: Google जल्द ही अपना नया फिटनेस ट्रैकर लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी के इस नए डिवाइस का नाम Google Fitbit Air होगा। यह एक ऐसा फिटनेस ट्रैकर होगा जिसमें कोई स्क्रीन नहीं दी जाएगी। गूगल ने Pixel 11 सीरीज की लॉन्चिंग के दौरान जानकारी दी कि वह इस साल अक्टूबर में भारत में अपना नया फिटनेस डिवाइस लेकर आएगा।

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बिना डिस्प्ले वाले फिटनेस ट्रैकर की बढ़ रही लोकप्रियता



भारत में बिना स्क्रीन वाले फिटनेस ट्रैकर का चलन तेजी से बढ़ रहा है। कई एथलीट भी ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेटर विराट कोहली समेत कई खिलाड़ी बिना डिस्प्ले वाले फिटनेस ट्रैकर पहनते हैं। इसी बढ़ती मांग को देखते हुए गूगल भी इस सेगमेंट में अपनी जगह बनाने की तैयारी कर रहा है।

सिर्फ 12 ग्राम का होगा Fitbit Air



Google Fitbit Air को हल्के डिजाइन के साथ पेश किया जाएगा। यह डिवाइस करीब 12 ग्राम वजन का होगा। कंपनी ने इसमें स्क्रीन नहीं देने का फैसला किया है, जिससे इसका डिजाइन काफी सिंपल रहेगा।

फिटनेस ट्रैकर में हार्ट रेट मॉनिटरिंग का फीचर मिलेगा। इसके अलावा इसमें हेल्थ और फिटनेस से जुड़े कई सेंसर भी दिए जाएंगे, जो यूजर की एक्टिविटी को ट्रैक करने में मदद करेंगे।

हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन और वर्कआउट ट्रैकिंग जैसे फीचर्स



Fitbit Air में हार्ट रेट ट्रैकर, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर और वर्कआउट डिटेक्ट करने वाले सेंसर दिए जाएंगे। यूजर इस डिवाइस से मिले डेटा को गूगल हेल्थ ऐप पर देख सकेंगे।



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इसके लिए फिटनेस ट्रैकर को स्मार्टफोन से कनेक्ट करना होगा। इसके बाद यूजर अपनी हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी जानकारी ऐप के जरिए आसानी से देख पाएंगे।

एक बार चार्ज करने पर 7 दिन चलेगी बैटरी



बैटरी के मामले में भी Fitbit Air को बेहतर बनाया गया है। कंपनी के मुताबिक, यह डिवाइस एक बार फुल चार्ज होने के बाद करीब 7 दिन तक काम कर सकता है।

इसमें AI आधारित हेल्थ इनसाइट भी दिए जाएंगे, जो यूजर को फिटनेस से जुड़ी जानकारी समझने में मदद करेंगे। हालांकि, गूगल ने लॉन्च इवेंट के दौरान इसके सभी स्पेसिफिकेशन की पूरी जानकारी साझा नहीं की है।

Fitbit Air की कीमत कितनी हो सकती है?



Google ने अभी तक Fitbit Air की आधिकारिक कीमत का ऐलान नहीं किया है। हालांकि, ग्लोबल मार्केट में इस डिवाइस की कीमत करीब 99.99 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 9500 रुपये बताई जा रही है।

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कंपनी ने अभी तक इसकी सटीक लॉन्च डेट की जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसे भारत में अक्टूबर में लॉन्च किए जाने की बात कही गई है।