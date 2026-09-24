SIM कार्ड को लेकर सरकार की सख्त चेतावनी, गलत इस्तेमाल पर लग सकता है 50 लाख तक जुर्माना

अगर आपके नाम पर कोई SIM कार्ड जारी है और उसका इस्तेमाल कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, तो अब इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। दूरसंचार विभाग यानी DoT ने मोबाइल यूजर्स को SIM के गलत इस्तेमाल, फर्जी तरीके से SIM जारी कराने और IMEI नंबर से छेड़छाड़ को लेकर चेतावनी दी है। ऐसे मामलों में दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत अधिकतम 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान हो सकता है।

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DoT ने यूजर्स को क्या दी सलाह?



DoT की यह चेतावनी 22 सितंबर 2026 को सामने आई है। विभाग ने लोगों से कहा है कि वे समय-समय पर यह जरूर जांच करें कि उनके नाम पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिव हैं। इसके लिए सरकार के संचार साथी (Sanchar Saathi) प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है।

विभाग का कहना है कि सिर्फ SIM कार्ड का इस्तेमाल करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि यह जानकारी रखना भी जरूरी है कि आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन जारी हैं।

फर्जी तरीके से SIM जारी होने का खतरा



आमतौर पर लोग मानते हैं कि उनके नाम पर जारी SIM का इस्तेमाल वही कर रहे होंगे। लेकिन कई मामलों में किसी व्यक्ति के दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करके उसके नाम पर दूसरा SIM जारी कराया जा सकता है।

DoT ने छत्तीसगढ़ के एक मामले का उदाहरण दिया है। विभाग के मुताबिक, वहां एक Point of Sale यानी PoS एजेंट ने लोगों के पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल करके उनकी जानकारी और सहमति के बिना 25 मोबाइल कनेक्शन एक्टिवेट किए थे।

प्रतीकात्मक तस्वीर

मामला सामने आने के बाद उस PoS एजेंट को ब्लैकलिस्ट किया गया। साथ ही इन नंबरों की जांच की गई और संदिग्ध नंबरों को दोबारा सत्यापन के लिए भेजा गया। जिन नंबरों का सत्यापन पूरा नहीं हुआ, उन्हें बंद कर दिया गया।

अपना SIM किसी दूसरे को देने से बचें



DoT ने साफ कहा है कि लोगों को अपने नाम पर जारी SIM कार्ड किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहिए। SIM को ट्रांसफर करना, बेचना, किराए पर देना या साइबर फ्रॉड जैसे गलत कामों में इस्तेमाल होने देना परेशानी खड़ी कर सकता है।

अगर आपके नाम पर कोई SIM है और वह किसी दूसरे व्यक्ति के पास है, तो उसे अपने नाम से हटवाना या कनेक्शन बंद करवाना ज्यादा सुरक्षित माना गया है।

IMEI नंबर से छेड़छाड़ पर भी चेतावनी



DoT की चेतावनी सिर्फ SIM कार्ड तक सीमित नहीं है। विभाग ने मोबाइल के IMEI नंबर से छेड़छाड़ को लेकर भी सावधान किया है।

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IMEI मोबाइल की पहचान से जुड़ा यूनिक नंबर होता है। DoT ने ऐसे डिवाइस इस्तेमाल करने से बचने को कहा है जिनका IMEI बदला गया हो। साथ ही ऐसे उपकरणों, ऐप, वेबसाइट या टूल से भी बचने की सलाह दी गई है जो टेलीकॉम पहचान नंबर या कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी में बदलाव करते हैं।

संचार साथी से ऐसे करें जांच



यूजर्स संचार साथी प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने नाम पर जारी मोबाइल नंबरों की जानकारी देख सकते हैं। अगर कोई ऐसा नंबर दिखाई देता है जिसे वे पहचानते नहीं हैं या जिसकी जरूरत नहीं है, तो इसकी जानकारी दी जा सकती है।

इसके अलावा संचार साथी पर मोबाइल हैंडसेट का IMEI भी चेक किया जा सकता है।

DoT ने बताया है कि हर SIM यूजर पर कार्रवाई नहीं होगी। चेतावनी उन मामलों के लिए है जहां SIM फर्जी तरीके से लिया गया हो, किसी दूसरे के नाम पर बिना जानकारी के जारी किया गया हो, गलत इस्तेमाल किया गया हो या IMEI और टेलीकॉम पहचान नंबर से छेड़छाड़ की गई हो।