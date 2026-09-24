बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए म्यूचुअल फंड प्लानिंग कैसे करें? जानें सही तरीका

हर माता-पिता अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए पहले से तैयारी करना चाहते हैं। बच्चों की पढ़ाई, विदेश में शिक्षा या शादी जैसे बड़े खर्चों के लिए समय रहते निवेश शुरू करना जरूरी होता है। ऐसे लक्ष्यों के लिए म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि लंबे समय में कंपाउंडिंग का फायदा मिल सकता है।



हालांकि, निवेश का फैसला अपनी वित्तीय स्थिति और जोखिम क्षमता को ध्यान में रखकर करना चाहिए। आइए जानते हैं बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए म्यूचुअल फंड प्लानिंग कैसे करें, निवेश शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान रखें और सही रणनीति से भविष्य के बड़े खर्चों की तैयारी कैसे की जा सकती है।

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लक्ष्य तय करना है सबसे जरूरी



बच्चों के लिए निवेश शुरू करने से पहले यह तय करें कि आपको कितनी रकम और कितने समय बाद चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए 10 साल बाद पैसा चाहिए या शादी के लिए 20 साल बाद फंड बनाना है, तो निवेश की रणनीति अलग हो सकती है।

SIP से शुरू कर सकते हैं निवेश



माता-पिता हर महीने एक तय रकम SIP (Systematic Investment Plan) के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। SIP में छोटी रकम से शुरुआत करके धीरे-धीरे बड़ा फंड तैयार करने का मौका मिलता है। लंबी अवधि में नियमित निवेश से कंपाउंडिंग का फायदा मिल सकता है।

अलग-अलग लक्ष्यों के लिए अलग रणनीति



अगर लक्ष्य लंबे समय का है, तो कुछ निवेशक इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड कैटेगरी पर विचार करते हैं, जिनमें जोखिम ज्यादा हो सकता है लेकिन लंबी अवधि में ग्रोथ की संभावना भी रहती है। वहीं, लक्ष्य के करीब पहुंचने पर जोखिम कम करने के लिए निवेश को अपेक्षाकृत स्थिर विकल्पों की तरफ शिफ्ट करने पर विचार किया जा सकता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

महंगाई को ध्यान में रखना जरूरी



बच्चों की पढ़ाई और शादी जैसे खर्च समय के साथ बढ़ सकते हैं। इसलिए सिर्फ आज के खर्च को देखकर निवेश तय करना पर्याप्त नहीं होता। भविष्य की महंगाई को ध्यान में रखकर लक्ष्य की रकम तय करनी चाहिए।

निवेश की नियमित समीक्षा करें



बच्चों के भविष्य के लिए बनाए गए निवेश प्लान की समय-समय पर समीक्षा करना जरूरी है। आय में बदलाव, लक्ष्य में बदलाव या बाजार की स्थिति के अनुसार रणनीति में बदलाव किया जा सकता है।

म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है। इसलिए निवेश से पहले फंड की जानकारी, जोखिम और अपनी जरूरतों को समझना जरूरी है।