Chandrayaan-3: इसरो को चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर से नहीं मिले सिग्नल

इसरो के चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शुक्रवार को कहा कि उसने अपने चंद्र मिशन चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के साथ संचार स्थापित करने के प्रयास किए हैं लेकिन अभी कोई सफलता नहीं मिली है। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कहा, लैंडर और रोवर से संपर्क करने का प्रयास जारी रहेगा।

लैंडर और रोवर दोनों को स्लीप मोड पर डाल दिया

विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि "पिछले कई घंटों से, टीम #ISRO चंद्रमा पर सूर्योदय के बाद स्थिति का पता लगाने के लिए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ संपर्क स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रही है। फिलहाल, उनसे अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है।

22 सितंबर तक हमें उम्मीद है कि सौर पैनल और अन्य चीजें पूरी तरह से चार्ज हो जाएंगी,

दो हफ्तों पहले इसरो ने चंद्रमा पर रात होने के कारण कहा था कि लैंडर और रोवर दोनों को स्लीप मोड पर डाल दिया है क्योंकि तापमान शून्य से 120-200 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाएगा। 20 सितंबर से चंद्रमा पर सूर्योदय होगा और 22 सितंबर तक हमें उम्मीद है कि सौर पैनल और अन्य चीजें पूरी तरह से चार्ज हो जाएंगी, इसलिए हम लैंडर और रोवर दोनों को पुनर्जीवित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है।



पीटीआई से इनपुट के साथ