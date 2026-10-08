दिवाली से पहले 5G फोन खरीदने का मौका! Flipkart पर ₹11,999 में मिलेगा 8GB RAM वाला ये स्मार्टफोन

दिवाली से पहले अगर आप 12 हजार रुपये के बजट में नया 5G स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक नया विकल्प है। भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड बोल्ट (Boltt) ने अपने पहले स्मार्टफोन Boltt Ace 5G की कीमत घटाकर ₹11,999 कर दी है। कंपनी ने यह ऑफर Flipkart Big Billion Days सेल के लिए पेश किया है। खास बात यह है कि इस कीमत पर फोन का बेस मॉडल ही नहीं, बल्कि 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला टॉप वेरिएंट भी मिलेगा।

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₹11,999 में मिलेंगे तीनों वेरिएंट

कंपनी के मुताबिक, Big Billion Days सेल में Boltt Ace 5G के तीनों वेरिएंट ₹11,999 में उपलब्ध होंगे। इनमें 4GB RAM और 64GB स्टोरेज, 6GB RAM और 128GB स्टोरेज और 8GB RAM के साथ 128GB स्टोरेज वाला मॉडल शामिल है।

हालांकि, कंपनी ने यह साफ नहीं किया है कि ₹11,999 फोन की सीधी कीमत होगी या बैंक ऑफर और दूसरी छूट के बाद मिलने वाली इफेक्टिव कीमत। यह ऑफर 8 अक्टूबर 2026 की रात 12 बजे से Flipkart पर लाइव होगा। फोन सिर्फ Flipkart पर उपलब्ध होगा।

6000mAh बैटरी और 120Hz डिस्प्ले

Boltt Ace 5G में 6.79 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इससे फोन पर स्क्रॉलिंग और स्क्रीन मूवमेंट सामान्य 60Hz डिस्प्ले के मुकाबले ज्यादा स्मूद हो सकता है।

फोन में 6000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। इसके साथ 18W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। लंबे समय तक वीडियो देखने और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी बैटरी काम आ सकती है।

64MP कैमरा और 5G कनेक्टिविटी

फोटोग्राफी के लिए Boltt Ace 5G में 64MP का AI मेन कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

फोन में 5G कनेक्टिविटी के साथ NFC सपोर्ट भी मौजूद है। इसके अलावा स्टोरेज बढ़ाने के लिए एक्सपेंडेबल स्टोरेज का विकल्प दिया गया है।

Android 16 और AI फीचर्स

Boltt Ace 5G में Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। कंपनी का दावा है कि फोन में क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा और अनचाहा ब्लोटवेयर नहीं होगा।

इसके अलावा फोन में Google Gemini से जुड़े AI फीचर्स भी दिए गए हैं। इनमें Circle to Search और Google Lens जैसे फीचर्स शामिल हैं।

प्रोसेसर और परफॉर्मेंस

Boltt Ace 5G में UNISOC T8200 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। कंपनी के मुताबिक, फोन ने AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट में 5,47,000 से ज्यादा स्कोर हासिल किया है।

हालांकि, सिर्फ बेंचमार्क स्कोर के आधार पर फोन की असली परफॉर्मेंस तय नहीं की जा सकती। फिर भी ₹11,999 में 8GB RAM, 128GB स्टोरेज और 6000mAh बैटरी वाला वेरिएंट मिलने पर यह बजट स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है।