Binance से कुछ ही घंटों में निकाले गए ₹39,000 करोड़! हैकिंग के बाद क्यों घबराए यूजर्स, क्या पैसा है सुरक्षित?

दुनिया के बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Binance पर साइबर हमले के बाद यूजर्स के बीच चिंता बढ़ गई है। करीब 6.3 अरब डॉलर की सिक्योरिटी सेंध के बाद कंपनी ने कुछ समय के लिए पैसे निकालने की सुविधा रोक दी थी। जैसे ही यह सुविधा दोबारा शुरू हुई, यूजर्स ने बड़ी रकम निकालनी शुरू कर दी। शुरुआती साढ़े नौ घंटों में करीब 4.64 अरब डॉलर यानी ₹39,000 करोड़ निकाले गए। हालांकि, इस दौरान पैसे जमा भी हुए, जिससे शुद्ध निकासी करीब ₹30,600 करोड़ रही।

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Binance से कितने पैसे निकाले गए?

कंपनी के मुताबिक, निकासी शुरू होने के पहले साढ़े नौ घंटों में यूजर्स ने 4.64 अरब डॉलर निकाले, जबकि करीब 1.01 अरब डॉलर यानी ₹8,500 करोड़ जमा किए।

इस तरह कुल शुद्ध निकासी 3.64 अरब डॉलर रही। यह Binance के अनुमानित 171 अरब डॉलर के कुल एसेट्स का करीब 2.1% है।

कंपनी का कहना है कि शुरुआत में निकासी अचानक बढ़ी थी, लेकिन कुछ समय बाद लेनदेन सामान्य होने लगा।

किन क्रिप्टोकरेंसी से पैसे निकाल सकते हैं?

Binance ने पहले चरण में 15 ब्लॉकचेन नेटवर्क पर निकासी सुविधा बहाल करने की जानकारी दी है।

इनमें Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, XRP, Dogecoin, Tron और दूसरी प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी शामिल हैं। USDT और USDC जैसे स्टेबलकॉइन की निकासी भी उपलब्ध कराई जा रही है।

हालांकि, सभी क्रिप्टोकरेंसी की निकासी अभी बहाल नहीं हुई है। बाकी नेटवर्क की सुरक्षा जांच जारी है और उन्हें पूरी तरह शुरू करने की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई गई है।

हैकिंग के बाद कंपनी ने क्या कदम उठाए?

साइबर हमले के बाद Binance ने अपने सिस्टम की सुरक्षा जांच शुरू की और प्रभावित सेवाओं को अस्थायी रूप से रोक दिया।

कंपनी चोरी हुई क्रिप्टोकरेंसी का पता लगाने और उसे वापस हासिल करने के लिए जांच एजेंसियों और इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ काम कर रही है।

क्या यूजर्स का पैसा सुरक्षित है?

Binance का कहना है कि प्रभावित रकम का करीब 95% हिस्सा कंपनी के संसाधनों से कवर किया जा चुका है। बाकी 5% में मुख्य रूप से ऐसी क्रिप्टोकरेंसी हैं, जिन्हें बाजार से खरीदना मुश्किल है।

कंपनी ने भरोसा दिया है कि ग्राहकों को हुए नुकसान की भरपाई अपने रिजर्व और Secure Asset Fund for Users (SAFU) से करेगी।

Binance के मुताबिक, Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB और कई दूसरी प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी के बैलेंस पूरी तरह रिजर्व से समर्थित हैं।

Source: Reuters की 2 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, Binance ने निकासी में शुरुआती उछाल के बाद लेनदेन स्थिर होने की जानकारी दी है। कंपनी ने प्रभावित रकम के 95% हिस्से की भरपाई करने का दावा भी किया है।