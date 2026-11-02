नई कार खरीदने का प्लान है? जल्द लग सकता है महंगाई का झटका, Maruti और Hyundai ने दिए कीमतें बढ़ाने के संकेत

अगर आप आने वाले महीनों में नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। देश की दो बड़ी कार कंपनियां Maruti Suzuki और Hyundai अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। स्टील और कॉपर जैसे कच्चे माल की बढ़ती कीमतों से कंपनियों का खर्च बढ़ रहा है। Hyundai जनवरी से पहले भी कीमतें बढ़ा सकती है, जबकि Maruti Suzuki अगले छह महीनों में एक और बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है।

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Hyundai जनवरी से पहले भी बढ़ा सकती है कीमतें

Hyundai Motor India के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO तरुण गर्ग ने कहा कि कंपनी कच्चे माल की कीमतों पर लगातार नजर रख रही है। अगर लागत का दबाव बना रहता है, तो जनवरी से पहले भी कारों की कीमतें बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि कंपनी जनवरी में कीमतें बढ़ाने की योजना पहले से बना रही है। हालांकि, फिलहाल कंपनी कीमतों में बढ़ोतरी को टालने की कोशिश कर रही है।

Hyundai अब तक कच्चे माल की बढ़ती लागत का बड़ा हिस्सा खुद उठा रही है। कंपनी को उम्मीद थी कि वैश्विक तनाव कम होने से कच्चे माल की कीमतों में राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

Maruti Suzuki पहले ही तीन बार बढ़ा चुकी है दाम

Maruti Suzuki भी बढ़ती लागत से परेशान है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हिसाशी ताकेउची ने बताया कि कंपनी पहले ही तीन बार कारों की कीमतें बढ़ा चुकी है।

अब कंपनी अगले छह महीनों में एक और बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। हालांकि, कीमतें कितनी बढ़ेंगी और किन मॉडल्स पर इसका असर होगा, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है।

Maruti Suzuki बढ़ते खर्च को कम करने के लिए कंपनी के अंदर लागत घटाने और गैरजरूरी खर्चों पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है।

रिकॉर्ड बिक्री के बावजूद मुनाफे पर दबाव

Maruti Suzuki और Hyundai दोनों ने रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की है, लेकिन इसके बावजूद कंपनियों के मुनाफे पर दबाव बना हुआ है।

इसकी बड़ी वजह स्टील और कॉपर जैसे कच्चे माल की बढ़ती कीमतें हैं। Hyundai के मुताबिक, कच्चे माल की लागत का तिमाही आधार पर करीब 250 बेसिस पॉइंट का असर पड़ा है।

क्या नई कारों पर मिलने वाला डिस्काउंट भी घटेगा?

Hyundai ने कारों पर मिलने वाला औसत डिस्काउंट 3.2% से घटाकर 2.9% कर दिया है। कंपनी के मुताबिक, नए लॉन्च हुए मॉडल्स पर फिलहाल कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है।

तरुण गर्ग ने संकेत दिया कि त्योहारी सीजन के बाद भी कंपनी कुल डिस्काउंट बढ़ाने की उम्मीद नहीं कर रही है।

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फिलहाल दोनों कंपनियों ने अगली कीमत बढ़ोतरी की सटीक तारीख और रकम तय नहीं बताई है। ऐसे में नई कार खरीदने वालों के लिए आने वाले महीने अहम हो सकते हैं।