X पर Audio और Video Call Feature RollOut!

एलन मस्क ने अगस्त में कहा था कि एक्स यूजर्स अपना फोन नंबर शेयर किए बिना प्लेटफॉर्म के जरिए वीडियो और ऑडियो कॉल कर सकेंगे। अब इस फीचर को उन्होंने रोलआउट कर दिया है। उन्होंने बताया था कि ios, एंड्रॉइड, मैक और पीसी पर काम करेगा।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi, Oct 26, 2023 15:29 IST
Twitter X लगातार अपने ऐप में बदलाव कर रहा है

Twitter X लगातार अपने ऐप में बदलाव कर रहा है। Elon Musk ने अपने एक्स पर Audio-Video Call Feature RollOut किया है। ये फीचर अभी केवल iOS पर उपलब्ध है और जल्द ही एंड्रॉइड पर भी मिलेगा। प्रीमियम सब्सक्राइबर्स ऑडियो-वीडियो कॉल कर पाएंगे। वहीं अन्य यूजर्स केवल कॉल रिसीव कर पाएंगे। मस्क ने X पोस्ट के जरिए बताया कि ऑडियो-वीडियो कॉलिंग का यह शुरुआती वर्जन है। एक्स पर फीचर इनेबल करने के लिए सेटिंग्स पर जाना होगा। अब प्राइवेसी और सेफ्टी पर टैप करें। इसमें डायरेक्ट मैसेजेज का ऑप्शन मिलेगा। डायरेक्ट मैसेज में ऑडियो और वीडियो कॉलिंग को इनेबल करें। फीचर इनेबल होने के बाद, आप चूज कर सकते हैं कि कौन आपको कॉल कर पाएगा। वैरिफाइड यूजर, आप जिन्हें फॉलो करते हैं या ऐड्रेस बुक में मौजूद लोग।

Also Read: X पर पाकिस्तानी क्रिकेटर को लेकर क्यों मचा घमासान ?

iOS पर ऑडियो या वीडियो कॉल करने के लिए एनवलप आइकन टैप करें। आप मैसेजेज पर डायरेक्ट हो जाएंगे। मौजूदा डीएम कन्वर्सेशन पर टैप करें या न्यू कन्वर्सेशन शुरू करें। ऑडियो या वीडियो कॉल शुरू करने के लिए फोन आइकन टैप करें। अब ऑडियो कॉल शुरू करने के लिए ऑडियो कॉल पर टैप करें। वीडियो कॉल शुरू करने के लिए वीडियो कॉल पर टैप करें। जिस अकाउंट पर आप कॉल करेंगे उसे एक नोटिफिकेशन मिलेगा। ऑडियो कॉल के दौरान कॉल को स्पीकर पर रखने के लिए ऑडियो आइकन पर टैप करना होगा। वहीं माइक्रोफोन आइकन टैप करके अपने माइक्रोफोन को म्यूट या अनम्यूट कर सकता हैं। वीडियो कॉल के दौरान आप फ्लिप कैमरा आइकन पर टैप करके फ्रंट या बैक कैमरे के बीच स्विच कर सकते हैं। स्पीकर मोड बंद करने के लिए ऑडियो आइकन टैप करना होगा। कैमरा आइकन टैप करने से कैमरा बंद हो जाएगा। इससे पहले एलन मस्क ने अगस्त में कहा था कि एक्स यूजर्स अपना फोन नंबर शेयर किए बिना प्लेटफॉर्म के जरिए वीडियो और ऑडियो कॉल कर सकेंगे। अब इस फीचर को उन्होंने रोलआउट कर दिया है। उन्होंने बताया था कि ios, एंड्रॉइड, मैक और पीसी पर काम करेगा।

 

Oct 26, 2023