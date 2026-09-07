iPhone 18 Pro से Foldable iPhone तक! एप्पल के 9 सितंबर इवेंट में इन नए डिवाइसेज पर रहेगी पूरी दुनिया की नजर

एप्पल का 9 सितंबर का इवेंट पिछले कुछ सालों के सबसे बड़े हार्डवेयर लॉन्च में से एक हो सकता है। इस बार सबसे ज्यादा नजर आईफोन 18 प्रो सीरीज पर रहेगी। इसके अलावा कंपनी अपना पहला फोल्डेबल आईफोन, नई एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी पेश कर सकती है। इस इवेंट की एक और वजह से चर्चा है। जॉन टर्नस के सीईओ बनने के बाद यह उनका पहला बड़ा प्रोडक्ट इवेंट होगा।

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आईफोन 18 प्रो में क्या नया मिल सकता है

आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स के डिजाइन में बहुत बड़ा बदलाव शायद न दिखे। कंपनी इस बार परफॉर्मेंस, कैमरा और कनेक्टिविटी बेहतर करने पर ज्यादा जोर दे सकती है। दोनों फोन में 2 नैनोमीटर प्रोसेस पर बनी ए20 प्रो चिप और एप्पल का सी2 मॉडेम मिल सकता है। डायनामिक आइलैंड छोटा हो सकता है, जबकि कैमरा कंट्रोल बटन को पहले से आसान बनाया जा सकता है। डार्क चेरी नाम का नया कलर भी देखने को मिल सकता है।

प्रो मैक्स में बड़ी बैटरी और वेरिएबल अपर्चर वाला मेन कैमरा आने की चर्चा है। इससे फोटो लेते समय रोशनी और डेप्थ पर बेहतर कंट्रोल मिल सकता है।

फोल्डेबल आईफोन पर सबसे ज्यादा नजर

इवेंट का सबसे बड़ा सरप्राइज एप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इसे आईफोन अल्ट्रा नाम दे सकती है। फोन में करीब 5.5 इंच की बाहर वाली स्क्रीन और खोलने पर करीब 7.8 इंच का डिस्प्ले मिल सकता है। इसे पतला रखने के लिए फेस आईडी की जगह टच आईडी दिया जा सकता है। टाइटेनियम फ्रेम वाले इस फोन की कीमत करीब 2,000 से 2,500 डॉलर के बीच रहने का अनुमान है।

टर्नस होंगे एप्पल का नया चेहरा?

एप्पलइंसाइडर के मुताबिक, मार्क गुरमन ने अपने पावर ऑन न्यूजलेटर में कहा है कि टिम कुक इवेंट वीडियो में नजर नहीं आएंगे, हालांकि वह एप्पल पार्क में मौजूद रह सकते हैं। जॉन टर्नस प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन संभाल सकते हैं। ऐसे में पहली बार वह एप्पल के नए सार्वजनिक चेहरे के तौर पर सामने आ सकते हैं।

वॉच और एयरपॉड्स भी हो सकते हैं लॉन्च

एप्पल वॉच सीरीज 12 और वॉच अल्ट्रा 4 भी लॉन्च हो सकती हैं। इनमें तेज प्रोसेसर, बेहतर बैटरी, नए हेल्थ फीचर्स और सेंसर मिलने की उम्मीद है। एयरपॉड्स 5 के भी दो वेरिएंट आ सकते हैं। इनमें एक मॉडल एक्टिव नॉइज कैंसलेशन के साथ और दूसरा इसके बिना हो सकता है।

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वहीं, स्टैंडर्ड आईफोन 18, आईफोन 18ई और दूसरी पीढ़ी के आईफोन एयर को 2027 की शुरुआत तक टाला जा सकता है। एप्पल ने 9 सितंबर के इवेंट की पुष्टि कर दी है। हालांकि, कौन-कौन से प्रोडक्ट लॉन्च होंगे और उनमें क्या फीचर्स मिलेंगे, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।