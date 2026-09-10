iPhone Duo का आइडिया नया नहीं, 6 साल पहले Microsoft Surface Duo ने दी थी दो स्क्रीन वाले फोन की झलक

Apple ने अपना पहला फोल्डेबल iPhone iPhone Duo लॉन्च कर दिया है। लॉन्च के बाद से ही यह स्मार्टफोन काफी चर्चा में है। इसकी कीमत और डिजाइन को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ी हुई है। हालांकि, Duo नाम और दो स्क्रीन वाले फोन का आइडिया नया नहीं है। Apple से करीब 6 साल पहले Microsoft ने Surface Duo नाम का डिवाइस लॉन्च किया था।

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Microsoft Surface Duo साल 2020 में आया था और अपने अलग डिजाइन व मल्टीटास्किंग फीचर के कारण काफी सुर्खियों में रहा था। अब Apple के iPhone Duo के आने के बाद एक बार फिर दोनों डिवाइस की तुलना शुरू हो गई है।

Microsoft Surface Duo में क्या था खास?



Microsoft ने साल 2020 में Surface Duo को एक इनोवेटिव डिवाइस के तौर पर पेश किया था। इसका मकसद यूजर्स को एक साथ दो काम करने की सुविधा देना था।

Surface Duo को कंपनी ने स्लिम डिजाइन और हाई-एंड परफॉर्मेंस के साथ पेश किया था। इसमें Qualcomm Snapdragon 855 प्रोसेसर दिया गया था। इसके साथ 6GB LPDDR4X RAM मिलती थी।

फोन में दो अलग-अलग स्क्रीन दी गई थीं। इन्हें खोलने पर यूजर्स को कुल 8.1 इंच का डिस्प्ले एरिया मिलता था। इसमें AMOLED डिस्प्ले और Corning Gorilla Glass का सपोर्ट भी दिया गया था।

Surface Duo को 2020 में करीब 1 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। हालांकि, अब Microsoft ने इसे डिस्कॉन्टिन्यू कर दिया है और 21 अक्टूबर 2024 को इसके लिए सपोर्ट भी खत्म कर दिया गया था।

Apple iPhone Duo में क्या मिलेगा?



Apple ने 9 सितंबर 2026 को अपने Surprise and Shine इवेंट में पहला फोल्डेबल iPhone Duo लॉन्च किया। कंपनी के इस फोन का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था।

Image Credit : Aaj Tak

iPhone Duo में हाई परफॉर्मेंस के लिए A20 Pro चिपसेट दिया गया है। इसका वजन 254 ग्राम है। फोन को खोलने पर इसकी स्क्रीन 7.6 इंच की हो जाती है, जबकि बाहर की तरफ 5.4 इंच का डिस्प्ले मिलता है।

दोनों डिस्प्ले में Super Retina XDR टेक्नोलॉजी दी गई है। फोन को खोलने और बंद करने पर स्क्रीन के बीच में क्रीज दिखाई देती है, जो फोल्डेबल फोन का हिस्सा है।

कीमत में बड़ा अंतर



Microsoft Surface Duo को करीब 1 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया था। वहीं, Apple iPhone Duo की भारत में शुरुआती कीमत 3 लाख रुपये रखी गई है। इसके टॉप मॉडल की कीमत करीब 4.5 लाख रुपये तक बताई गई है।

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दोनों डिवाइस का उद्देश्य मल्टीटास्किंग अनुभव देना है, लेकिन Apple का iPhone Duo ज्यादा प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन के तौर पर पेश किया गया है।