फोल्डेबल फोन में सैमसंग की पकड़ को Apple देगा चुनौती, iPhone Duo की एंट्री से बदल सकती है पूरी इंडस्ट्री

Apple कई बार ऐसे फैसले ले चुका है, जो शुरुआत में लोगों को अजीब लगे, लेकिन बाद में वही बदलाव पूरी इंडस्ट्री का ट्रेंड बन गए। कंपनी ने iPhone 7 में हेडफोन जैक हटाया, फिर 2020 में iPhone बॉक्स से चार्जिंग एडॉप्टर निकाल दिया। शुरुआत में इन फैसलों की आलोचना हुई, लेकिन धीरे-धीरे दूसरी कंपनियों ने भी इसी दिशा में कदम बढ़ाए।

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इसी तरह iPhone X का नॉच डिजाइन भी पहले मजाक का कारण बना, लेकिन बाद में स्मार्टफोन डिजाइन का आम हिस्सा बन गया। Apple ने गोल्ड और रोज गोल्ड जैसे कलर के जरिए फोन को सिर्फ एक गैजेट नहीं बल्कि फैशन और स्टेटस सिंबल की तरह पेश किया।

अब फोल्डेबल फोन पर Apple की नजर



अब Apple ने एक और बड़ा दांव खेला है। कंपनी ने फोल्डेबल स्मार्टफोन कैटेगरी में एंट्री कर ली है। Samsung, Huawei, Motorola और कई चीनी कंपनियां पिछले कई सालों से फोल्डेबल फोन पर काम कर रही हैं। इन कंपनियों ने हिंज, फ्लेक्सिबल डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर और अलग-अलग डिजाइन पर काफी सुधार किया है।

Image Credit : Business Today

Apple ने फोल्डेबल फोन का आविष्कार नहीं किया है, लेकिन उसका लक्ष्य इस कैटेगरी को ज्यादा भरोसेमंद, प्रीमियम और आम iPhone यूजर्स के लिए आकर्षक बनाना है।

iPhone Duo की कीमत और डिजाइन



भारत में iPhone Duo की शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपये है। यह बुक-स्टाइल डिजाइन के साथ आता है। इसमें 5.4 इंच का बाहरी डिस्प्ले और 7.6 इंच की इंटरनल स्क्रीन दी गई है।

Apple ने फोल्डेबल फोन की उन कमियों को दूर करने पर ध्यान दिया है, जिनकी वजह से यह कैटेगरी अभी तक सीमित रही है। इसमें डिस्प्ले क्रीज, मजबूती और फोन की मोटाई जैसे मुद्दों पर काम किया गया है।

Apple का सबसे बड़ा हथियार उसका इकोसिस्टम



iPhone Duo की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसका हार्डवेयर नहीं, बल्कि Apple का पूरा इकोसिस्टम हो सकता है। iOS, App Store, डेवलपर्स, सर्विसेज और करोड़ों iPhone यूजर्स Apple को बड़ा फायदा देते हैं।

अगर बड़ी संख्या में iPhone ग्राहक फोल्डेबल फोन को अपनाते हैं, तो इससे इस कैटेगरी में निवेश बढ़ सकता है। ज्यादा बिक्री से कंपोनेंट, मैन्युफैक्चरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तेजी आ सकती है।

Samsung समेत कंपनियों पर दबाव

Apple की एंट्री से Samsung, Huawei, Honor, Motorola और चीनी स्मार्टफोन कंपनियों के सामने नई चुनौती खड़ी हो सकती है। अब सिर्फ स्क्रीन साइज, हिंज डिजाइन और क्रीज ही मायने नहीं रखेंगे, बल्कि ग्राहक फोन की मजबूती, कैमरा, सॉफ्टवेयर और कीमत को भी ज्यादा गंभीरता से देखेंगे।

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Apple फोल्डेबल फोन को एक खास कैटेगरी से निकालकर आम प्रीमियम स्मार्टफोन विकल्प बना सकता है।

iPhone Duo के सामने सबसे बड़ी चुनौती



हालांकि iPhone Duo के सामने चुनौती भी कम नहीं है। करीब 3 लाख रुपये की कीमत इसे लग्जरी प्रोडक्ट बनाती है। ग्राहक यह भी सोच सकते हैं कि क्या फोल्डेबल फोन के फायदे इतने बड़े हैं कि वे सामान्य फ्लैगशिप iPhone के मुकाबले इतना ज्यादा खर्च करें।

लेकिन अगर Apple का पुराना रिकॉर्ड देखा जाए, तो कंपनी के कई विवादित फैसले बाद में इंडस्ट्री की नई दिशा बने हैं। अब देखना होगा कि iPhone Duo फोल्डेबल फोन बाजार को कितना बदल पाता है।