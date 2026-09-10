₹50 लाख की बचत पर किस बैंक में मिलेगा कितना ब्याज? Canara Bank, SBI, PNB और BoB की पूरी तुलना

अगर आपके सेविंग अकाउंट में ₹50 लाख जमा हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि बैंक इस रकम पर कितना ब्याज दे रहे हैं। Canara Bank ने 5 सितंबर 2026 से अपने सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में बदलाव किया है। हालांकि, ₹50 लाख बैलेंस रखने वाले ग्राहकों के लिए ब्याज दर 2.50% सालाना ही बनी हुई है।

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Canara Bank के नए रेट स्ट्रक्चर के अनुसार, घरेलू सेविंग अकाउंट, NRE और NRO अकाउंट पर ब्याज दरें 2.50% से 4% सालाना तक हैं। यह दर खाते में मौजूद बैलेंस के हिसाब से तय होती है।

₹50 लाख पर Canara Bank देगा ₹1.25 लाख सालाना ब्याज

अगर किसी ग्राहक के सेविंग अकाउंट में लगातार ₹50 लाख का बैलेंस रहता है तो Canara Bank की 2.50% सालाना ब्याज दर के हिसाब से करीब ₹1.25 लाख का ब्याज मिलेगा। यह गणना टैक्स से पहले की है।

बैंक की ब्याज दर ज्यादा बड़े बैलेंस पर बढ़ती है। Canara Bank ₹100 करोड़ से ₹300 करोड़ तक के बैलेंस पर 2.65%, ₹300 करोड़ से ₹500 करोड़ तक 3.10% और ₹2,000 करोड़ या उससे ज्यादा रकम पर अधिकतम 4% ब्याज देता है।

Source: Canara Bank

SBI में भी ₹50 लाख पर 2.50% ब्याज

देश के सबसे बड़े बैंक State Bank of India (SBI) में सेविंग अकाउंट पर सभी बैलेंस के लिए 2.50% सालाना ब्याज दर लागू है।

इसका मतलब है कि अगर SBI के सेविंग अकाउंट में भी ₹50 लाख जमा हैं तो ग्राहक को करीब ₹1.25 लाख सालाना ब्याज मिलेगा। यानी ₹50 लाख की जमा राशि पर Canara Bank और SBI की ब्याज दर में कोई अंतर नहीं है।

PNB और Bank of Baroda की दर भी समान

Punjab National Bank (PNB) भी ₹100 करोड़ तक के सेविंग अकाउंट बैलेंस पर 2.50% सालाना ब्याज देता है। इसलिए ₹50 लाख जमा रखने वाले ग्राहकों को यहां भी करीब ₹1.25 लाख सालाना ब्याज मिलेगा।

वहीं, Bank of Baroda (BoB) में ₹1 लाख से लेकर ₹50 करोड़ से कम बैलेंस पर ब्याज दर 2.50% है। ऐसे में ₹50 लाख रखने वाले ग्राहकों के लिए BoB में भी ब्याज की रकम करीब ₹1.25 लाख ही होगी।

₹50 लाख सेविंग पर चारों बैंकों में कोई बड़ा अंतर नहीं

Canara Bank, SBI, PNB और Bank of Baroda की तुलना करें तो ₹50 लाख की सेविंग पर सभी बैंक 2.50% सालाना ब्याज दे रहे हैं। इस हिसाब से एक साल बाद ₹50 लाख की रकम बढ़कर करीब ₹51.25 लाख हो जाएगी।

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बड़े अंतर सिर्फ बहुत ज्यादा जमा राशि रखने वाले ग्राहकों के लिए हैं, क्योंकि कुछ बैंक करोड़ों रुपये के बैलेंस पर ज्यादा ब्याज दर ऑफर करते हैं। सामान्य सेविंग अकाउंट ग्राहकों के लिए ₹50 लाख की जमा पर फिलहाल सभी प्रमुख बैंकों की ब्याज दर लगभग समान है।