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Newsटेक्नोलॉजीApple iOS 27 Update: 14 सितंबर से मिलेगा नया अपडेट, AI फीचर्स से लेकर तेज परफॉर्मेंस तक होंगे बड़े बदलाव

Apple iOS 27 Update: 14 सितंबर से मिलेगा नया अपडेट, AI फीचर्स से लेकर तेज परफॉर्मेंस तक होंगे बड़े बदलाव

Apple का नया iOS 27 अपडेट iPhone यूजर्स के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। AI से जुड़े नए फीचर्स, Siri में बदलाव और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ यह अपडेट क्यों खास है और किन डिवाइस में मिलेगा, जानिए पूरी जानकारी इस खबर में।

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Gungun Mishra
Gungun Mishra
UPDATED: Sep 10, 2026 14:33 IST

In Short

  • Apple iOS 27 अपडेट 14 सितंबर से होगा जारी, iPhone यूजर्स को मिलेंगे नए AI फीचर्स
  • Siri AI में आए बड़े बदलाव, अब फोटो, ईमेल और ऐप्स के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से करेगा काम
  • Siri AI में आए बड़े बदलाव, अब फोटो, ईमेल और ऐप्स के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से करेगा काम

Apple ने अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 27 की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। कंपनी यह अपडेट 14 सितंबर से दुनियाभर के iPhone यूजर्स के लिए जारी करेगी। यह एक फ्री सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स, बेहतर परफॉर्मेंस और कई नए कंट्रोल्स दिए जाएंगे।

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Apple के इस अपडेट का सबसे बड़ा फोकस Siri AI पर है। कंपनी का नया AI असिस्टेंट यूजर्स के पर्सनल कॉन्टेक्स्ट को समझ सकेगा, अलग-अलग ऐप्स के बीच काम कर सकेगा और पहले के मुकाबले ज्यादा नेचुरल तरीके से बातचीत कर पाएगा।

Siri AI में मिलेंगे नए फीचर्स

iOS 27 में Siri AI को सबसे बड़े बदलाव के तौर पर पेश किया गया है। यूजर्स अब सामान्य भाषा में सवाल पूछकर जानकारी हासिल कर सकेंगे। Siri फोटो, ईमेल और नोट्स जैसे पर्सनल कंटेंट के साथ काम कर सकेगी।

इसके अलावा Siri अब Messages, Music और Reminders जैसे ऐप्स में भी अलग-अलग काम करने में मदद करेगी। Apple Siri AI को 14 सितंबर से बीटा वर्जन में उपलब्ध कराएगा। शुरुआत में यह फीचर इंग्लिश भाषा में सपोर्ट करेगा, जबकि फ्रेंच, जापानी, कोरियन, पुर्तगाली और स्पेनिश भाषा का सपोर्ट अक्टूबर में आएगा।

फोटो एडिटिंग और Safari में भी बदलाव

iOS 27 में Apple ने फोटो एडिटिंग के लिए नए AI टूल्स जोड़े हैं। इसमें Spatial Reframing और बेहतर Clean Up फीचर शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी ने एक अलग Siri ऐप और कैमरा में Siri मोड भी पेश किया है।

Safari ब्राउजर में भी नए फीचर्स मिलेंगे। इसमें ऑटोमैटिक टैब ऑर्गनाइजेशन और Notify Me फीचर शामिल है, जो किसी वेबपेज पर जानकारी बदलने पर यूजर को अलर्ट कर सकेगा।

बच्चों की सुरक्षा और डिजाइन में सुधार

Apple ने iOS 27 में पैरेंटल कंट्रोल्स को भी बेहतर बनाया है। इसमें Ask to Browse, Time Allowances और बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए नए विकल्प दिए गए हैं।

इसके अलावा Apple के Liquid Glass डिजाइन में भी सुधार किया गया है। कंपनी का कहना है कि नए अपडेट के बाद ऐप लॉन्च 30 फीसदी तक तेज हो सकते हैं, Photos 70 फीसदी तक जल्दी लोड हो सकती हैं और AirDrop ट्रांसफर 80 फीसदी तक तेज हो सकता है।

किन iPhone मॉडल्स को मिलेगा iOS 27 अपडेट

iOS 27 का सपोर्ट iPhone 11 और उसके बाद के मॉडल्स को मिलेगा। इसमें iPhone SE (2nd जनरेशन और बाद के मॉडल्स) भी शामिल हैं। इसके अलावा नए iPhone 17 सीरीज मॉडल्स में भी यह अपडेट उपलब्ध होगा।

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Edited By:
Gungun Mishra
Published On:
Sep 10, 2026