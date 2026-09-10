Gen Z निवेशकों के लिए एक्सपर्ट की खास सलाह...पहले बचाएं इतना पैसा, फिर SIP से बनाएं करोड़ों की दौलत

भारत में Gen Z निवेशक पहले की पीढ़ियों के मुकाबले कम उम्र में बाजार में कदम रख रहे हैं और जोखिम लेने को लेकर ज्यादा आत्मविश्वास दिखा रहे हैं। लेकिन पोर्टफोलियो बनाने का सबसे पहला नियम आज भी पुराना ही है—पहले सुरक्षा, फिर रिटर्न। बिजनेस टुडे के एक शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए कंप्लीट सर्कल के CEO क्षितिज महाजन ने युवा निवेशकों के लिए निवेश की सही रणनीति बताई। उन्होंने कहा कि बाजार में पैसा लगाने से पहले हर निवेशक को अपनी वित्तीय सुरक्षा मजबूत करनी चाहिए और इसकी शुरुआत Emergency Fund बनाने से होनी चाहिए।

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पहले बनाएं 12 से 18 महीने की सुरक्षा राशि

महाजन के मुताबिक, Emergency Fund की जरूरत हर आय वर्ग और परिवार की स्थिति में होती है। उन्होंने कहा कि नौकरी शुरू करने वाले युवा, सैलरी पाने वाले लोग या फिर पॉकेट मनी से बचत शुरू करने वाले लोग भी सबसे पहले एक आपातकालीन फंड तैयार करें।

उनका कहना है कि निवेशकों को धीरे-धीरे अपनी 12 से 18 महीने की सैलरी के बराबर राशि जमा करने का लक्ष्य रखना चाहिए। यह फंड दो से तीन साल में तैयार किया जा सकता है। इसके लिए कुल निवेश आवंटन का करीब 15% हिस्सा Emergency Fund में रखा जा सकता है।

FD या Arbitrage Fund में कहां रखें पैसा?

Emergency Fund रखने के विकल्प पर महाजन ने कहा कि ज्यादा आय वाले निवेशकों के लिए Arbitrage Fund बेहतर विकल्प हो सकता है। उन्होंने बताया कि सालाना 12 लाख रुपये से ज्यादा कमाने वाले निवेशक Arbitrage Fund पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि एक साल बाद इसमें इक्विटी टैक्सेशन का फायदा मिलता है।

उनके अनुसार, Arbitrage Fund से करीब 5.5% से 6% तक रिटर्न मिल सकता है, जो कई मामलों में Fixed Deposit से बेहतर हो सकता है।

हालांकि, उन्होंने FD को पूरी तरह खारिज नहीं किया। 12 लाख रुपये से कम सालाना आय वाले लोगों के लिए Fixed Deposit अभी भी उपयोगी हो सकता है, क्योंकि उनकी कुल टैक्स देनदारी के आधार पर ब्याज पर असर सीमित हो सकता है।

हर महीने 20% आय करें निवेश

Emergency Fund तैयार होने के बाद महाजन ने निवेशकों को नियमित निवेश की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कम से कम 20% आय हर महीने निवेश में जानी चाहिए।

उनके मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 1 लाख रुपये है तो उसे हर महीने 20 हजार रुपये SIP में लगाने चाहिए। वहीं, 50 हजार रुपये कमाने वाले व्यक्ति को करीब 10 हजार रुपये का मासिक निवेश करना चाहिए।

युवा निवेशक इक्विटी पर दे सकते हैं ज्यादा ध्यान

महाजन ने कहा कि 20 साल की उम्र वाले निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी को ज्यादा जगह देनी चाहिए। उनके अनुसार, शुरुआत के दौर में फिक्स्ड इनकम निवेश पर ज्यादा निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरतों में महंगाई काफी ज्यादा है।

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बिना समझे सीधे शेयरों में निवेश से बचें

युवा निवेशकों को सीधे शेयर खरीदने को लेकर भी उन्होंने सावधानी बरतने की सलाह दी। उनका कहना है कि अगर कोई निवेशक कंपनियों को समझता है और रिसर्च के लिए समय दे सकता है, तभी Direct Equity में निवेश करना चाहिए।

अगर किसी व्यक्ति का पूरा ध्यान अपने काम पर है, तो उसे शेयर चुनने के बजाय Mutual Funds जैसे मैनेज्ड प्रोडक्ट्स में निवेश करना चाहिए। महाजन की सलाह का सार यही है कि तेजी से पैसा कमाने की कोशिश से ज्यादा जरूरी है अनुशासन, धैर्य और सही वित्तीय आदतें बनाना।