Gen Z निवेशक कहां करते हैं गलती? जानिए लंबे समय में बेहतर रिटर्न के लिए धैर्य क्यों जरूरी

शेयर बाजार में तेजी से कमाई की चाह रखने वाले युवा निवेशकों के लिए बाजार की चाल एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। पिछले कुछ समय के उतार-चढ़ाव ने एक बार फिर साबित किया है कि बाजार का सही अनुमान लगाना आसान नहीं है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशकों को शॉर्ट टर्म मुनाफे के बजाय लंबे समय की रणनीति पर ध्यान देना चाहिए।

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बिजनेस टुडे के शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए Germinate Investor Services के फाउंडर संतोष जोसेफ ने कहा कि पिछले दो सालों में बाजार ने बड़े निवेशकों और एक्सपर्ट्स को भी कई बार चौंकाया है। उन्होंने कहा कि जब अनुभवी लोग भी बाजार की दिशा का सटीक अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, तो युवा निवेशकों के लिए धैर्य के साथ निवेश में बने रहना ज्यादा जरूरी है।

बाजार से मिली सबसे बड़ी सीख



संतोष जोसेफ ने कहा कि बाजार को लेकर कई विशेषज्ञों ने तेजी और गिरावट दोनों के अनुमान लगाए, लेकिन कई बार दोनों ही गलत साबित हुए। उन्होंने बताया कि निफ्टी भी अपने रिकॉर्ड स्तर से करीब दो साल बाद बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया है।

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उनके मुताबिक, निवेशकों को यह समझना चाहिए कि बाजार को पूरी तरह कोई भी नहीं समझ सकता। इसलिए युवाओं को बार-बार ट्रेडिंग करने, शॉर्ट टर्म मुनाफे के पीछे भागने और जल्द पैसे बनाने की कोशिश से बचना चाहिए।

सोशल मीडिया से बढ़ी चुनौती



आज के समय में सोशल मीडिया, इंफ्लुएंसर की सलाह और ट्रेडिंग ऐप्स ने निवेश को आसान बना दिया है। लेकिन इसके साथ कई नए निवेशकों को लगने लगा है कि बाजार को आसानी से समझा जा सकता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

जोसेफ ने कहा कि निवेश को किसी गेम की तरह नहीं लेना चाहिए। उनके अनुसार, निवेश धीरे-धीरे पैसा बढ़ाने की प्रक्रिया है, जहां कंपनियों की कमाई और अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के साथ लंबे समय में फायदा मिलता है।

धैर्य से बनता है बड़ा फंड



Gen Z निवेशकों के पास आज कई ऑप्शन मौजूद हैं। वे म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, गोल्ड, ग्लोबल एसेट्स और क्रिप्टो जैसे विकल्पों में निवेश कर सकते हैं। लेकिन बार-बार निवेश बदलने की आदत नुकसान पहुंचा सकती है।

संतोष जोसेफ का कहना है कि सही एसेट एलोकेशन के साथ धैर्य रखना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। उन्होंने निवेश की तुलना घास के बढ़ने का इंतजार करने या पेंट सूखने का इंतजार करने से की। उनका कहना है कि यही धीमी प्रक्रिया कंपाउंडिंग को काम करने का मौका देती है।

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उन्होंने युवा निवेशकों को सलाह दी कि वे टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें, निवेश को ऑटोमेट करें और धीरे-धीरे पैसा बढ़ाने पर ध्यान दें। बाजार में जब एक्सपर्ट भी सही अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, तब धैर्य ही सबसे बड़ी रणनीति बन सकता है।