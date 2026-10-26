3 लाख के iPhone Duo की स्क्रीन में आने लगी दरारें! आखिर क्यों खराब हो रहा Apple का पहला फोल्डेबल फोन?

Apple का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo बिक्री के लिए उपलब्ध हो गया है, लेकिन लॉन्च के कुछ दिनों बाद ही इसकी स्क्रीन को लेकर शिकायतें सामने आने लगी हैं। कुछ यूजर्स का दावा है कि फोन की अंदर वाली स्क्रीन कुछ ही घंटों में खराब हो गई। अब स्मार्टफोन की मरम्मत और जांच करने वाली वेबसाइट iFixit ने इस समस्या के पीछे की संभावित वजह बताई है।

advertisement

iPhone Duo की स्क्रीन में क्यों आ रही खराबी?

कुछ यूजर्स के मुताबिक, फोन को खोलते या बंद करते समय अजीब आवाज आती है। इसके बाद स्क्रीन पर दरारें या चमकदार लाइनें दिखाई देने लगती हैं।

iFixit ने फोन के हिंज यानी मुड़ने वाले हिस्से की जांच के लिए 3D मॉडल तैयार किया। जांच में पता चला कि स्क्रीन के कुछ हिस्सों पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, फोन बंद करते समय बीच में लगी सपोर्ट बार सही तरीके से पीछे नहीं हटती, तो स्क्रीन पर दबाव पड़ सकता है। इसके अलावा हिंज के अंदर मौजूद घुमावदार रेल भी स्क्रीन को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

हालांकि, ये सिर्फ संभावित कारण हैं। अभी तक खराबी की असली वजह की पुष्टि नहीं हुई है और शिकायतें भी सीमित संख्या में सामने आई हैं।

स्क्रीन बदलवाने में खर्च होंगे करीब 1.5 लाख रुपये

रिपोर्ट के मुताबिक, Apple स्क्रीन की समस्या का सामना करने वाले कुछ ग्राहकों को मुफ्त रिप्लेसमेंट यूनिट दे रही है। लेकिन अगर फोन वारंटी से बाहर है, तो इसकी अंदर वाली स्क्रीन बदलवाने के लिए 1,49,900 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं।

भारत में iPhone Duo की शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपये है, जबकि इसके 2TB वेरिएंट की कीमत 4,49,900 रुपये तक जाती है।

मरम्मत के मामले में कैसा है iPhone Duo?

iFixit ने अपनी जांच में iPhone Duo को रिपेयर करने के मामले में 10 में से 5 अंक दिए हैं। वेबसाइट के मुताबिक, यह अब तक जांचे गए फोल्डेबल स्मार्टफोन्स में सबसे ज्यादा रिपेयर किए जा सकने वाले मॉडल्स में शामिल है।

धूल की जांच में भी फोन ने Samsung Galaxy Z Fold 8 और Google Pixel 11 Pro Fold के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि, कुछ धूल हिंज के अंदर पहुंची थी।

iPhone Duo को धूल और पानी से बचाव के लिए IP68 रेटिंग मिली है।

फिलहाल स्क्रीन खराब होने के मामले कुछ ही यूजर्स ने रिपोर्ट किए हैं। ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगी कि सभी iPhone Duo में ऐसी समस्या आ सकती है।