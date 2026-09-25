Face ID फेल होते ही रीस्टार्ट हो रहे iPhone 18 Pro, अगले हफ्ते एप्पल जारी करेगा अपडेट

Apple अपने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में आ रही रीस्टार्ट की समस्या को ठीक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट तैयार कर रहा है। कुछ यूजर्स ने शिकायत की थी कि Face ID से जुड़ी कोशिश फेल होने के बाद उनका फोन अचानक फ्रीज हो जाता है, टच काम करना बंद कर देता है और कुछ सेकंड बाद खुद ही रीस्टार्ट हो जाता है।



यह समस्या सभी यूजर्स को प्रभावित नहीं कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया और 9to5Mac के कुछ रीडर्स की रिपोर्ट के अनुसार यह परेशानी काफी यूजर्स तक पहुंची है।



Apple ने की सॉफ्टवेयर फिक्स की पुष्टि



Apple ने 9to5Mac को बताया है कि इस समस्या को दूर करने के लिए सॉफ्टवेयर फिक्स पर काम चल रहा है। कंपनी के अनुसार यह अपडेट अगले हफ्ते की शुरुआत में जारी किया जा सकता है।



Apple ने यह नहीं बताया है कि इस समस्या के कारण यूजर्स को अपने फोन बदलने की जरूरत है। कंपनी की ओर से अभी किसी खास सॉफ्टवेयर वर्जन की जानकारी भी नहीं दी गई है, जिसमें यह फिक्स शामिल होगा।



Face ID फेल होने पर आ रही है समस्या



रिपोर्ट के मुताबिक यह परेशानी तब सामने आती है, जब Face ID से फोन को अनलॉक करने की कोशिश असफल हो जाती है। 9to5Mac ने iPhone 18 Pro पर इस समस्या को टेस्ट किया था।

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प्रतीकात्मक तस्वीर



टेस्ट के दौरान Face ID से Passwords ऐप खोलने की कोशिश की गई और चेहरे को हाथ से ढक दिया गया। इसके बाद फोन ने टच इनपुट लेना बंद कर दिया और कुछ समय बाद हार्ड रीस्टार्ट हो गया। इस दौरान iPhone Analytics सेक्शन में एक पैनिक लॉग भी दिखाई दिया।



नए Face ID डिजाइन से जुड़ा हो सकता है मामला



iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में Face ID सेंसर सिस्टम को नया डिजाइन दिया गया है। इसमें इंफ्रारेड कैमरा को डिस्प्ले के पीछे लगाया गया है, जो स्टेटस बार में क्लॉक के पास मौजूद है।



इस बदलाव की वजह से Dynamic Island का आकार भी 25 फीसदी छोटा हो गया है। हालांकि रिपोर्ट में यह साबित नहीं किया गया है कि रीस्टार्ट की समस्या सीधे नए हार्डवेयर डिजाइन की वजह से हो रही है।



फोन बदलने की जरूरत नहीं



कुछ ग्राहकों ने इस समस्या को हार्डवेयर से जुड़ा मानते हुए Apple से अपने फोन एक्सचेंज भी करवाए थे। लेकिन अब Apple के सॉफ्टवेयर अपडेट की पुष्टि के बाद 9to5Mac का कहना है कि इस खास समस्या के लिए फोन बदलने की जरूरत नहीं है।



अलग से Apple ने Apple Watch Series 12 और Ultra 4 में आ रही अचानक रीस्टार्ट की समस्या को ठीक करने के लिए watchOS 27.0.1 अपडेट भी जारी किया है।