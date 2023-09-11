कल यानि 12 सितंबर को Apple iPhone 13 मिनी हो सकता है बंद

Apple द्वारा iPhone 13 Mini को बंद करने की ख़बरें सामने आ रही हैं। इस साल अप्रैल में, टॉम्स गाइड की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि Apple iPhone 15 सीरीज के लॉन्च के बाद कम से कम चार फोन - iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 12 और iPhone 13 Mini- बंद हो सकते हैं। ये खबर ऐसे समय में आई है जब आईफोन-15 के लॉन्च होने की ख़बरें आ रहीं हैं।

advertisement

Also Read: RBI उठा सकती है बड़ा कदम, कॉल मनी मार्केट में लॉन्च कर सकता है ई-रुपया

Apple 12 सितंबर को अपने वंडरलस्ट इवेंट के दौरान अन्य उत्पादों के साथ iPhone 15 को लॉन्च करेगा। भारत में यह इवेंट रात 10:30 बजे शुरू होगी। ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन ने एक्स (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर लिखा कि आईफोन 13 मिनी का स्टॉक कम चल रहा है। इसके अलावा, अमेरिका में Apple का ऑनलाइन स्टोर iPhone 13 मिनी के कुछ मॉडलों के लिए 2-3 सप्ताह का अनुमानित डिलीवरी समय दिखाता है, और कुछ अन्य मॉडलों के लिए 6-8 सप्ताह का है।

iPhone 13 Mini को बंद करने की ख़बरें सामने आ रही हैं

Macrumours की एक रिपोर्ट बताती है कि कमी के पीछे का कारण iPhone 15 लाइनअप की घोषणा के बाद Apple की iPhone 13 मिनी को बंद करने की योजना हो सकती है। हालाँकि हमें अभी भी Apple की ओर से आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा करनी होगी, यह कदम काफी संभव है क्योंकि पिछले साल भी, iPhone 14 के लॉन्च के बाद, तकनीकी दिग्गज ने iPhone 11 और iPhone 12 मिनी को छोड़ दिया था।

Also Read: Sovereign Gold की बॉन्ड सीरीज आज से खुली, 15 सितंबर तक कर सकेंगे निवेश