iOS 27.0.1 अपडेट हुआ रोलआउट! यूजर्स की ये परेशानियां होंगी दूर

एप्पल ने अपने आईफोन यूजर्स के लिए नया iOS 27.0.1 अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है। यह अपडेट iOS 27 लॉन्च होने के कुछ हफ्तों बाद आया है। हालांकि, इसमें कोई बड़ा नया फीचर नहीं जोड़ा गया है, लेकिन यह अपडेट खासतौर पर iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max इस्तेमाल करने वालों के लिए काफी अहम है।

advertisement

दरअसल, इन दोनों मॉडल्स में कुछ यूजर्स को Face ID, कैमरे और टचस्क्रीन से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब कंपनी ने नए सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इन समस्याओं को ठीक किया है।

Face ID की वजह से फोन रीस्टार्ट होने की परेशानी खत्म

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में कुछ यूजर्स को Face ID से जुड़ी दिक्कत आ रही थी। जब Face ID के जरिए फोन या किसी ऐप को अनलॉक करने की कोशिश फेल हो जाती थी, तो कुछ मामलों में आईफोन अचानक हैंग हो जाता था।

इसके बाद फोन अपने आप रीस्टार्ट भी हो जाता था। खासकर उन ऐप्स को खोलते समय यह परेशानी होती थी, जिनमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती है। एप्पल ने iOS 27.0.1 अपडेट में इस बग को ठीक कर दिया है।

कैमरे में आ रही इस दिक्कत को भी किया ठीक

नए अपडेट में एप्पल ने कैमरे से जुड़ी एक समस्या भी दूर की है। यह परेशानी iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के कुछ मॉडल्स में देखने को मिल रही थी।

दरअसल, जब कैमरे का अपर्चर f/1.48 पर सेट होता था और 2x जूम का इस्तेमाल किया जाता था, तो कुछ खास रोशनी वाली परिस्थितियों में तस्वीरों में रंग से जुड़ी गड़बड़ी दिखाई देती थी। इसे कलर आर्टिफैक्ट कहा जाता है। अब कंपनी ने नए अपडेट के जरिए इस समस्या को ठीक कर दिया है।

टचस्क्रीन की परेशानी भी होगी दूर

Face ID और कैमरे के अलावा एप्पल ने टचस्क्रीन से जुड़ा बग भी ठीक किया है। कुछ परिस्थितियों में जब यूजर्स नोटिफिकेशन सेंटर और कंट्रोल सेंटर को एक साथ खोलते थे, तो आईफोन की स्क्रीन टच करने पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देती थी।

इस वजह से यूजर्स को फोन इस्तेमाल करने में परेशानी होती थी। नए iOS 27.0.1 अपडेट में इस समस्या का भी समाधान किया गया है।

कैसे डाउनलोड करें iOS 27.0.1 अपडेट?

अगर आपका आईफोन इस अपडेट के लिए कम्पैटिबल है, तो इसे आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है।

advertisement

इसके लिए सबसे पहले अपने आईफोन की Settings में जाएं। इसके बाद General पर टैप करें और फिर Software Update का विकल्प चुनें। यहां नया अपडेट उपलब्ध होने पर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं।

अपडेट इंस्टॉल करने से पहले आईफोन को Wi-Fi से कनेक्ट रखें। बेहतर होगा कि अपडेट के दौरान फोन चार्जिंग पर भी लगा हो।

कुल मिलाकर, iOS 27.0.1 में बड़े नए फीचर्स के बजाय पहले से मौजूद सॉफ्टवेयर की खामियों को दूर करने पर ध्यान दिया गया है। जिन यूजर्स को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उन्हें नया अपडेट इंस्टॉल करने से राहत मिल सकती है।