अमेज़न प्राइम डे सेल कल से शुरू, iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy M14 पर क्या मिलेगी डील?

अमेज़न प्राइम डे सेल 15 जुलाई से शुरू होगी और 16 जुलाई को खत्म होगी। इस सेल इवेंट से पहले, अमेज़न ने विभिन्न 5G फोन्स की कुछ डील्स का खुलासा किया है। सेल के दौरान सैमसंग गैलेक्सी M14, iQOO 9T, iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy S23 और अन्य लोकप्रिय डिवाइस पर छूट दी जाएगी। आज हम आपको बताएंगे कि अमेजन की डील्स में कौन सा सौदा आपके लिए फायदे का होगा।

advertisement

20,000 रुपये से कम में बेस्ट 5G फोन डील

अमेज़न प्राइम डे सेल इवेंट के दौरान बजट Redmi 11 Prime 4G फोन की कीमत घटकर 9,999 रुपये हो जाएगी। भारत में इसे 12,999 रुपये में लॉन्च किया गया था, यानी उपभोक्ताओं को इस प्लेटफॉर्म पर सेल के दौरान 3,000 रुपये की छूट मिलेगी।

सैमसंग गैलेक्सी M14 5G को अमेज़न प्राइम डे सेल इवेंट के दौरान 12,490 रुपये में बेचा जाएगा। बिना बैंक ऑफर के इसकी कीमत गिरकर 13,990 रुपये हो जाएगी। अच्छे कैमरा सेटअप के साथ ये फोन 15,000 रुपये से कम कीमत में सबसे अच्छे 5G फोन में से एक है। वनप्लस नॉर्ड सीई 3 लाइट को भी प्लेटफॉर्म पर कुछ छूट मिलेगी, लेकिन इसकी कीमत का खुलासा होना बाकी है।

Amazon सेल के दौरान 30,000 रुपये से कम कीमत वाले 5G फोन पर बेहतरीन डील

सैमसंग गैलेक्सी A34 5G की कीमत 30,999 रुपये से कम होकर 26,999 रुपये हो जाएगी। डिस्काउंट ऑफर बैंक कार्ड ऑफर पर आधारित है। कोई Redmi 50i खरीदने पर भी विचार कर सकता है, जो प्रभावी रूप से 22,499 रुपये में बिक्री पर होगा। अमेज़ॅन द्वारा अन्य सौदों का खुलासा किया जाना बाकी है।

40,000 रुपये से कम कीमत वाले फोन पर बेहतरीन डील

120W फास्ट चार्जिंग तकनीक और स्नैपड्रैगन 8+ जेन 1 चिपसेट के साथ iQOO 9T 5G 41,999 रुपये की कम कीमत पर उपलब्ध होगा। बैंक कार्ड ऑफर के साथ इस iQOO फोन की कीमत 40,049 रुपये होगी। इस 5G फोन की असल कीमत 49,999 रुपये है यानी ग्राहकों को 9,950 रुपये कम में मिलेगा।

iQOO Neo 7 Pro

वनप्लस 11आर भी एक अच्छा 5जी फोन है और अमेज़न प्राइम डे सेल इवेंट के दौरान इसकी कीमत प्रभावी रूप से घटकर 38,999 रुपये हो जाएगी। इस पर 1,000 रुपये की छूट मिल रही है, जो बैंक कार्ड पर आधारित है। iQOO Neo 7 Pro की कीमत प्रभावी रूप से 31,999 रुपये होगी।

60,000 रुपये से कम कीमत वाले 5G फोन पर बेहतरीन डील

जो लोग नए सैमसंग गैलेक्सी एस23 फोन को रियायती मूल्य पर खरीदने का इंतजार कर रहे हैं, वे इसे 73,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर प्राप्त कर सकेंगे। यह एक कॉम्पैक्ट फोन है जिसमें शानदार कैमरे हैं। यह यूजर्स को तेज परफॉर्मेंस दे सकता है। जो लोग फोल्डेबल फोन चाहते हैं वे नए मोटोरोला रेज़र 40 को 54,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीद सकते हैं।

advertisement

Also Read: Tesla होगी Make In India, 20 लाख के करीब की होगी कार

Xiaomi 13 Pro, जो कंपनी का एक फ्लैगशिप डिवाइस है, कम से कम 71,999 रुपये में उपलब्ध होगा। लेकिन, यह ऑफर बैंक कार्ड के साथ-साथ फ्लैट डिस्काउंट पर भी आधारित है। इसमें हुड के नीचे नवीनतम और टॉप-एंड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 चिपसेट है और इसका कैमरा दिन के उजाले शॉट्स को कैप्चर करने में भी अच्छा है।

1 लाख से अधिक कीमत वाले 5जी फोन पर बेहतरीन डील

जो लोग 1 लाख रुपये से अधिक खर्च कर सकते हैं, वे iPhone 14 Pro Max खरीदने पर विचार कर सकते हैं क्योंकि यह 1,29,900 रुपये में बिक्री पर होगा। यह फिलहाल एप्पल का सबसे महंगा है और लोग इसे कम कीमत में खरीद सकेंगे। iPhone 14 Pro Max को भारत में 1,39,900 रुपये में उपलब्ध कराया गया था।

advertisement

सैमसंग गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा, जो सैमसंग का अब तक का सबसे महंगा फोन है और सर्वश्रेष्ठ में से एक है, वो मात्र 1,15,999 रुपये की कीमत के साथ उपलब्ध होगा।