SPAM कॉल और SMS के खिलाफ Bharti Airtel ने आज लॉन्च किया एक और जबरदस्त फीचर्स! अब यूजर्स को मिलेंगी ये सुविधाएं

Bharti Airtel ने आज SPAM अलर्ट को लेकर एक और बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद यूजर्स को काफी फायदा होगा।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 21, 2025 13:07 IST

Airtel Spam Alert New Feature: SPAM कॉल और SMS के खिलाफ फ्री में अलर्ट देने वाली देश की पहली टेलीकॉम कंपनी Bharti Airtel ने आज SPAM अलर्ट को लेकर एक और बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद यूजर्स को काफी फायदा होगा।

एयरटेल ने AI की मदद से स्पैम डिटेक्शन टूल को लॉन्च किया था और अब तक 27.5 बिलियन से अधिक कॉल को स्पैम के रूप में चिह्नित किया है।

SPAM अलर्ट को लेकर एयरटेल ने लॉन्च किया नया फीचर

एयरटेल ने आज एक प्रेस रिलीज में बताया कि यूजर्स अब अपनी पसंदीदा भारतीय भाषाओं में कॉल और SMS के लिए स्पैम अलर्ट प्राप्त कर सकेंगे। कंपनी ने बताया कि यह नया फीचर 10 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होगा और भविष्य में इसमें और भी भाषाएं जोड़ी जाएंगी।

इसके अलावा एक अन्य अपेडट में कंपनी ने बताया कि यूजर्स को अब अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से आने वाली सभी स्पैम कॉल और एसएमएस की स्क्रीनिंग करके अलर्ट करेगा। कंपनी ने बताया कि जब एयरटेल ने घरेलू स्पैम कॉल्स से निपटने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए, तो घोटालेबाजों और स्पैमर्स ने भारत में धोखाधड़ी वाली कॉल्स भेजने के लिए विदेशी नेटवर्कों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।

एयरटेल ने बताया कि पिछले छह महीनों में विदेशी स्पैम कॉल में 12% की वृद्धि हुई है। एयरटेल को उम्मीद है कि अपने नए फीचर से वह इस बढ़ती चुनौती को खत्म कर देगा।

इन भाषाओं में मिलेगा अलर्ट

एयरटेल ने प्रेस रिलीज में बताया कि अपग्रेडेड AI-संचालित स्पैम सॉल्यूशन अब घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों नंबरों से आने वाली कॉल और SMS के बारे में यूजर्स को 10 भारतीय भाषाओं में अलर्ट देगा जिसमें हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, पंजाबी और तेलुगु शामिल हैं। 

सिर्फ Android यूजर्स को फिलहाल फायदा

कंपनी ने बताया कि स्थानीय भाषाओं का उपयोग करने वाले स्पैम अलर्ट फीचर सिर्फ Android डिवाइस का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं। यह फीचर भी पूरी तरह से फ्री है। 

SPAM फाइटिंग फीचर साल 2024 में हुआ था लॉन्च

एयरटेल ने SPAM फाइटिंग फीचर को सितंबर 2024 में लॉन्च किया था जो यूजर्स के लिए एक गेम-चेंजर रहा। 

एयरटेल के अनुसार, इसने अब तक 27.5 बिलियन कॉल की पहचान की है, जिसका मतलब है कि हर सेकंड 1560 स्पैम कॉल। सितंबर 2024 में लॉन्च होने के बाद से, एयरटेल के ग्राहकों ने स्पैम कॉल में 16% की कमी देखी है।

Apr 21, 2025