Airtel का कनेक्शन है तो चेक करें ये ऑफर्स! ₹30,000 से ज्यादा के फायदे, जानिए कैसे मिलेगा लाभ

अगर आप Airtel का मोबाइल या ब्रॉडबैंड कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी अपने Airtel Insider प्लेटफॉर्म के जरिए ग्राहकों को ₹30,000 से ज्यादा की कुल वैल्यू वाले रिवॉर्ड्स और ऑफर्स दे रही है। इनमें iPhone खरीदने पर बचत, ऑनलाइन लर्निंग, मूवी टिकट और हेल्थ मेंबरशिप जैसे फायदे शामिल हैं। हालांकि, हर ऑफर की अपनी शर्तें और पात्रता हैं।

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Airtel Insider क्या है और किसे मिलेगा फायदा?

Airtel Insider एक रिवॉर्ड्स प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए पात्र Airtel Mobile और Airtel Home ग्राहक अलग-अलग ब्रांड्स के ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं।

कंपनी की ओर से साझा जानकारी के मुताबिक, इन ऑफर्स की कुल वैल्यू ₹30,000 से ज्यादा है। हालांकि, यह रकम सभी उपलब्ध ऑफर्स को रिडीम करने पर मिलने वाली संभावित कुल बचत और फायदों को दर्शाती है। इसे सीधे कैशबैक के तौर पर नहीं दिया जाएगा।

iPhone पर ₹23,000 तक की बचत का ऑफर

Airtel Insider के जरिए Croma पर चुनिंदा iPhone मॉडल खरीदने पर ₹23,000 तक की बचत का ऑफर दिया जा रहा है।

इसमें iPhone 15, iPhone 16 और iPhone 17 सीरीज के चुनिंदा वेरिएंट शामिल हैं। हालांकि, वास्तविक छूट मॉडल और ऑफर की शर्तों पर निर्भर करेगी।

इसके अलावा Duolingo का 12 महीने का Super Duolingo सब्सक्रिप्शन भी उपलब्ध है, जिसकी बताई गई वैल्यू ₹3,120 है।

मूवी टिकट और हेल्थ मेंबरशिप पर भी फायदे

Airtel Insider पर Pocket FM Premium का तीन महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। वहीं Cinepolis में दो मूवी टिकट खरीदने पर एक टिकट मुफ्त मिलने का ऑफर है, जिसमें अधिकतम ₹150 की छूट मिलेगी।

Airtel Postpaid ग्राहकों को Cinepolis में ₹1,500 या उससे ज्यादा के खाने-पीने के ऑर्डर पर ₹300 की छूट भी मिल सकती है। इसके अलावा Apollo 24X7 की Apollo Circle मेंबरशिप छह महीने के लिए उपलब्ध है।

कैसे उठाएं Airtel Insider ऑफर्स का फायदा?

पात्र ग्राहकों को अपने फोन में Airtel App खोलना होगा। इसके बाद Airtel Insider सेक्शन में जाकर उपलब्ध ऑफर्स देख सकते हैं। यहां अपनी पसंद का ऑफर चुनकर उसकी पात्रता और शर्तों के अनुसार रिडीम किया जा सकता है।

Airtel Insider पहले LinkedIn Premium, EazyDiner और MakeMyTrip जैसे ब्रांड्स के साथ भी ऑफर्स दे चुका है।

ध्यान रखें कि सभी ऑफर्स हर ग्राहक के लिए उपलब्ध होना जरूरी नहीं है। इसलिए किसी भी ऑफर का इस्तेमाल करने से पहले उसकी वैधता, पात्रता और नियम जरूर जांचें।