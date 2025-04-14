Acer Smartphones Launch: स्मॉटफोन की दुनिया में कमबैक कर रही है कंपनी, कल होगा एसर का फोन लॉन्च

Acer Smartphones Launch: दुनिया में पर्सनल कंप्यूटर के सबसे बड़े विक्रेताओं में से एक ताइवान की कंपनी Acer भारत में एक बार फिर से स्मॉटफोन कैटेगरी में कमबैक करने जा रही है।

पिछले साल ही एसर ने भारत में अपने स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए इंडकल टेक्नोलॉजीज (Indkal Technologies) के साथ पार्टनरशिप की थी। इंडकल भारत में एसर ब्रांड के तहत स्मार्टफोन डिजाइन, निर्माण और डिस्ट्रीब्यूट करेगी।

ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon India पर एक खास पेज भी है जहां Acer के स्मार्टफोन की लॉन्च डेट को कन्फर्म किया है। इस पेज पर लॉन्चिंग की डेट मंगलवार 15 अप्रैल 2025 है। अमेजन की इस पेज पर कंपनी ने अपने अपकमिंक हैंडसेट की डिटेल्स के बारे में भी बताया है। गैजेट्स 360 के रिपोर्ट के मुताबिक इन फोन का नाम Acer Super ZX और Super ZX Pro होगा।

अमेजन के खास पेज पर कंपनी ने जो टीज किया है उसपर कंपनी ने सबसे ऊपर The Next Horizon टैगलाइन लिखा है, जो फोन की कैमरा कैबिलिटीज की तरफ इशारा करता है। कंपनी ने फोन के कुछ फीचर्स को टीज करते हुए बताया कि स्मार्टफोन में सुपर कंप्यूटर कोर है जो इसके तगड़े परफोर्मेंस का इशारा है।

Acer Super ZX और Super ZX Pro हो सकता है लॉन्च

गैजेट्स 360 के रिपोर्ट के मुताबिक 15 अप्रैल को कंपनी Acer Super ZX और Super ZX Pro ये दो मॉडल के फोन को लॉन्च कर सकती है। इन मॉडलों में पावरफुल प्रोसेसर, कैमरा और AI सपोर्टेड विशेषताएं होने की बात कही गई है।

कंपनी भारत में Amazon के माध्यम से फोन बेचेगी। स्मार्टफोन में Acerone Liquid S162E4 और Acerone Liquid S272E4 जैसे ही फीचर हो सकते हैं, जिन्हें इस साल की शुरुआत में आधिकारिक वेबसाइट पर देखा गया था।

कल कितने बजे होगी लॉन्चिंग?

एसर अपने स्मार्टफोन 15 अप्रैल की दोपहर 12 बजे लॉन्च कर सकता है।

इससे पहले 25 मार्च को होनी थी लॉन्चिंग

एसर स्मार्टफोन को इससे पहले 25 मार्च को लॉन्च किया जाना था, लेकिन अज्ञात कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था।

