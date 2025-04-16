भारतीय स्मार्टफोन सेगमेंट में Acer का कमबैक! लॉन्च किए ZX सीरीज के दो फोन; इस दिन से खरीद सकेंगे, फीचर्स भी तगड़े

Acer Smartphones in India: भारतीय बाजार में Acer ने स्मार्टफोन सेगमेंट में आधिकारिक तौर पर कमबैक कर लिया है। मंगलवार 15 अप्रैल को कंपनी दो स्मार्टफोन Acer Super ZX और Acer Super ZX PRO को लॉन्च कर दिया है। फोन की अगले हफ्ते की 25 तारीख को शुरू होगी। आप इन दोनों की फोन को Amazon से खरीद पाएंगे।

हालांकि कंपनी ने अभी तक इन फोन की प्राइस नहीं बताई है। फोन की कीमत 25 अप्रैल को पहले सेल के दिन ही पता चलेगी। हालांकि Smartprix ने इन दोनों ही फोन्स की कीमतों का अंदाजा लगया है।

Acer Super ZX और Acer Super ZX Pro क्लीन UI, स्टीरियो स्पीकर, और आईपी रेटिंग इत्यादि जैसी सुविधाओं से लैस हैं। चलिए इन दोनों फोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन जानते हैं।

Acer Super ZX Features

Acer Super ZX में MediaTek Dimensity 6300 SoC चिपसेट लगा हुआ है। यह फोन 4GB रैम और 64 GB स्टोरेज और 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ आता है। स्मार्टफोन में 120Hz रिफ्रेश रेट और 800 निट्स ब्राइटनेस वाली 6.78-इंच की FHD+ LCD स्क्रीन है।

कैमरे की बात करें तो Acer Super ZX में पीछे की तरफ 64MP का मेन सेंसर और 2MP का डेप्थ और मैक्रो कैमरा है। फ्रंट में 13MP का सेल्फी सेंसर है, जो 2K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है।

अन्य फीचर्स की बात करें तो इस फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, प्लास्टिक PMMA बैक डिज़ाइन, IP50 रेटिंग शामिल हैं। स्मार्टफोन का वजन 200 ग्राम है और इसकी 5000mAh की बैटरी 33W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Acer Super ZX Price

Smartprix की रिपोर्ट के मुताबिक इस फोन की कीमत 9990 रुपये के शुरू हो सकती है।

Acer Super ZX Pro Features

Acer Super ZX Pro में MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट है, जो 12GB तक रैम और 512GB तक स्टोरेज के साथ आता है। इसमें 6.67-इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और ब्राइटनेस 1000 निट्स है।

फोन में ग्लास बैक है और इसका वजन 182 ग्राम है। Acer ZX Pro को मजबूती के लिए IP64 रेटिंग दी गई है। अगर कैमरे की बात करें तो इसमें पीछे की तरफ OIS के साथ 50MP का मेन सेंसर है, साथ ही 5MP का अल्ट्रावाइड और 2MP का मैक्रो लेंस है।

सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फ्रंट में 50MP का सेंसर है। स्मार्टफोन इन-डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, WiFi 6, डॉल्बी एटमॉस के साथ आता है और 5000mAh की बैटरी के लिए 33W चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

Acer Super ZX Pro Price

Smartprix की रिपोर्ट के मुताबिक इस फोन की कीमत 17,990 रुपये के शुरू हो सकती है।