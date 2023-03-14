अब इलेक्ट्रिक स्कूटरों में भी होगा Hero MotoCorp का राज

टू व्हीलर बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी हीरो मोटोकॉर्प अगले 1 या 2 साल में अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की रेंज को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं क्योंकि कंपनी ग्राहकों की अलग- अलग सेग्मेंट की जरूरतों को पूरा करने की योजना बना रही है।

किन इलेक्ट्रिक स्कूटरों को बेच रही है कंपनी?

कंपनी Vida के नाम से भारत के बड़े-बड़े शहरों दिल्ली, बेंगलुरु और जयपुर में इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री शुरू कर चुकी है. अब नए प्रोडक्ट्स लाने से पहले कंपनी मौजूदा रेंज को दूसरे शहरों में लॉन्च करने का प्लान पर काम कर रही हैं। हीरो मोटोकॉर्प के प्रमुख स्वदेश श्रीवास्तव ने बताया कि कंपनी दिल्ली, बेंगलुरु और जयपुर जैसे तीन शहरों में Vida को लॉन्च कर चुकी है और इस वित्त वर्ष 2023-24 में कई शहरों भी लॉन्च की ओर देख रहे है। हीरो मोटोकॉर्प ने पिछले साल अक्टूबर में दो वैरिएंट में Vida V1 स्कूटर्स को लॉन्च किया था। कंपनी ने Vida V1 Pro और Vida V1 Plus के रूप में दो वैरिएंट में इस स्कूटर को मार्केट में उतारा है।

किन कंपनीयों से है हीरो मोटोकॉर्प का मुकाबला

कंपनी आंध्र प्रदेश की चित्तूर में इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाती है और कंपनी के वाहनों का मुकाबला मुख्य रूप से Bajaj Chetak,TVS iQube, Ather Energy, Hero Electric और Ola Electric जैसी कंपनियों से है।

जानिए कंपनी का पूरा प्लान

श्रीवास्तव ने कहा कि कंपनी इस वित्त वर्ष में मार्केट में नए ब्रांड को जिस तरह भारतीय बाजार में सफलता मिली है, इस सफलता को देखते हुए कंपनी अब अगले वित्त वर्ष में ज्यादा बड़े मार्केट को कैप्चर करने की ओर देख रही है। श्रीवास्तव ने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को लेकर कहा कि ब्रांड ने योजनाओं को गति दे दी है और आने वाले समय में कई नए-नए सेग्मेंट में नए प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं।