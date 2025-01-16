scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारZomato Shares को CLSA ने 'High Conviction List' में जोड़ा, 400 रुपए का दिया टारगेट

Zomato Shares को CLSA ने 'High Conviction List' में जोड़ा, 400 रुपए का दिया टारगेट

फूड डिलीवरी एग्रीगेटर Zomato Ltd. के शेयर गुरुवार यानि 16 जनवरी को बंपर तेजी देखने को मिली। स्टॉक में करीब 5 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। इस उछाल के पीछे ब्रोकरेज फर्म CLSA की रिपोर्ट बताई जा रही है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Jan 16, 2025 09:27 IST
Zomato share price
Zomato share price

फूड डिलीवरी एग्रीगेटर Zomato Ltd. के शेयर गुरुवार यानि 16 जनवरी को बंपर तेजी देखने को मिली। स्टॉक में करीब 5 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। इस उछाल के पीछे ब्रोकरेज फर्म CLSA की रिपोर्ट बताई जा रही है, अपने नोट में ब्रोकरेज ने इस स्टॉक को "हाई-कंविक्शन आउटकम" लिस्ट में जोड़ा है।

advertisement

CLSA ने स्टॉक पर अपनी "आउटपरफॉर्म" रेटिंग बनाए रखते हुए कीमत का टारगेट ₹370 से बढ़ाकर ₹400 कर दिया है। यह ज़ोमाटो के लिए ₹400 का टारगेट प्राइस देने का पहला मौका है, जो इसे दीपिंदर गोयल के नेतृत्व वाली कंपनी के लिए स्ट्रीट पर सबसे ऊंचा भाव बना देता है।

ब्रोकरेज ने अपनी नोट में लिखा कि Zomato Ltd. के स्टॉक की हालिया कीमत में गिरावट इसके शिखर से एक बेहतरीन मौका है। ज़ोमाटो के शेयर अपने हालिया शिखर ₹304 से 25% से अधिक गिर चुके हैं, जिसमें से अधिकांश गिरावट इस साल की शुरुआत से आई है।

CLSA का मानना है कि अगले 3 सालों में पूरा क्विक कॉमर्स प्रॉफिट पूल तेजी से बढ़ेगा और इसके परिणामस्वरूप ज़ोमाटो में अच्छी तेजी बन सकती है। रेवेन्यू बढ़ोतरी को वित्तीय वर्ष 2024 से 2027 के बीच 51% की कम्पाउंडेड एन्नुअल ग्रोथ रेट (CAGR) से बढ़ने की उम्मीद कर रहा है।

साथ ही CLSA को उम्मीद है कि वह इसी समय सीमा के भीतर (EBITDA) में 502% की CAGR हासिल करेगा। हालांकि CLSA के अनुसार ज़ोमाटो के दिसंबर तिमाही के क्विक कॉमर्स मार्जिन नरम हो सकते हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से ब्लिंकिट के तेजी से विस्तार के कारण होने की संभावना है।

ज़ोमाटो पर कवर करने वाले 28 विश्लेषकों में से 24 ने "बाय" रेटिंग दी है, तीन ने "सेल" की सिफारिश की है, जबकि बाकी ने "न्यूट्रल" रेटिंग दी है। ज़ोमाटो के शेयर बुधवार को 5.2% ऊपर बंद हुए, लगातार तीसरे दिन भी शेयर में बढ़त जारी है। इसके पहले स्टॉक 7 सत्रों की गिरावट की लकीर पर था, जिसमें इसने 20% की गिरावट देखी थी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Jan 16, 2025