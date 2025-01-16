scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारMultibagger Share में आया भूचाल, 2 दिन में 12 फीसदी से ज्यादा गिरा गया भाव

Multibagger Share में आया भूचाल, 2 दिन में 12 फीसदी से ज्यादा गिरा गया भाव

Multibagger Share: एक साल में 182 फीसदी से ज्यादा की तेजी वाले शेयर में दो दिन से बिकवाली देखने को मिली है। पिछले दो सत्रों में कंपनी के शेयर 12 फीसदी से अधिक गिर गए हैं। आइए, जानते हैं कि कंपनी के शेयर में बिकवाली क्यों आई है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 16, 2025 08:18 IST
The 2018 selloff ended when the Fed pivoted. The bar for pivot is higher this time, Nuvama said. A tactical bounce notwithstanding, caution is warranted, it added.
The 2018 selloff ended when the Fed pivoted. The bar for pivot is higher this time, Nuvama said. A tactical bounce notwithstanding, caution is warranted, it added.

Stock Update: बुधवार को शेयर बाजार के दोनों सूचकांक हरे निशान पर बंद हुए थे। इस तेजी के बीच एक मल्टीबैगर शेयर में बिकवाली देखने को मिली। कई बड़ी कंपनियों के शेयर में तेजी आई तो वहीं कुछ शेयर में बड़ी बिकवाली देखने को मिली। बिकवाली वाले शेयर में ड्रोन बनाने वाली कंपनी जेन टेक्‍नोलॉजी (Zen Technologies) भी चर्चा में बनी हुई है। कंपनी के शेयर में पिछले दो सत्रों से गिरावट आई है। 

advertisement

पिछले तीन सत्रों से कंपनी के शेयर गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बुधवार को कंपनी के शेयर (Zen Technologies Share Price) 1.64 फीसदी गिरकर 2,150.00 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। मंगलवार को कंपनी के शेयर 2,185.85 रुपये पर बंद हुए थे। आपको बता दें कि जेन टेक्नोलॉजीज ड्रोन बनाने वाली कंपनी है। 

शेयर में क्यों आई गिरावट? 

कई सालों से इस कंपनी के शेयर ने निवेशकों को मालामाल किया है। आपको जानकर हैरान होगा कि पांच सालों में कंपनी के शेयर ने 3,280.50 फीसदी का रिटर्न दिया है। अब शेयरों में गिरावट आई है। कंपनी ने हाल ही में बताया कि उसकी सहायक कंपनी के बोर्ड ने जेन टेक्नोलॉजीज यूएसए, इंक में 10 मिलियन डॉलर तक के निवेश की मंजूरी दे दी है। कंपनी एकमुश्त या फिर किस्तों में निवेश करेगी। 

अमेरिकी बाजार में विकास के अवसरों का लाभ उठाने के लिए बोर्ड ने निवेश को मंजूरी दी है। इस निवेश राशि का इस्तेमाल कंपनी रक्षा और होमलैंड सेक्टर में करेगी। आपको बता दें कि जेन टेक्नोलॉजीज फाइटर जेट का प्रशिक्षण सिमुलेटर और सिस्टम विकसित करती है इसके अलावा यह लाइव फायर, वर्चुअल और क्रिएटिव ट्रेनिंग सॉल्‍यूशंस की सर्विस भी देती है। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 16, 2025