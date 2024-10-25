Yes Bank, Reliance, Nestle: इन 3 शेयरों में क्या करें?

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारYes Bank, Reliance, Nestle: इन 3 शेयरों में क्या करें?

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 25, 2024 09:13 IST

आज के सत्र में यस बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और नेस्ले इंडिया लिमिटेड सहित कुछ चर्चित स्टॉक्स पर ट्रेडर्स की नज़र बनी रहने की संभावना है। शुक्रवार के कारोबारी सत्र से पहले इन स्टॉक्स के बारे में अमेय रानादिवे सीएमटी सीएफटीई और स्टॉक्सबॉक्स के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक का क्या कहना है, यहाँ बताया गया है:

यस बैंक | Avoid

पिछले दो महीनों में यस बैंक में 27 प्रतिशत की तीव्र गिरावट देखी गई है। शेयर नीचे की ओर ढलान वाले चैनल में फंस गया है, जो निरंतर बिक्री दबाव को दर्शाता है। तकनीकी सेटअप निरंतर कमजोरी का संकेत देता है, शेयर सभी प्रमुख मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है जो मंदी की भावना की पुष्टि करता है। यस बैंक का तत्काल समर्थन 19 रुपये पर है, जिसे बुल्स के लिए अंतिम रक्षा पंक्ति के रूप में देखा जाता है। इस स्तर से नीचे टूटने से और गिरावट हो सकती है, जिससे शेयर की पहले से ही कमजोर स्थिति और खराब हो सकती है। तकनीकी संकेतकों और समग्र बाजार भावना को देखते हुए, यस बैंक फिलहाल नो-ट्रेड जोन में बना हुआ है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज | Alert

रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपने 20-दिवसीय और 50-दिवसीय ईएमए स्तरों से क्रमशः 2,767 रुपये और 2,846 रुपये पर महत्वपूर्ण प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिसे किसी भी सार्थक तेजी के लिए पार करने की आवश्यकता है। यह 2,630 रुपये के अपने प्रमुख समर्थन स्तर के करीब मँडरा रहा है। इस स्तर से ऊपर बने रहना शेयर के लिए संभावित उछाल को बढ़ावा देने और आगे की गिरावट के दबाव से बचने के लिए महत्वपूर्ण है। उलटफेर देखने के लिए, रिलायंस को 2,630 रुपये के समर्थन की रक्षा करने और अपने मूविंग एवरेज प्रतिरोध स्तरों को तोड़ने की आवश्यकता है। 2,630 रुपये को बनाए रखने में विफलता आगे की गिरावट को ट्रिगर कर सकती है, जिसमें अगला महत्वपूर्ण समर्थन 2,580 रुपये के आसपास देखा जा सकता है। ट्रेडर्स को किसी भी तेजी के विचलन के लिए आरएसआई की निगरानी करनी चाहिए, जो रिकवरी के शुरुआती संकेत दे सकता है।

नेस्ले इंडिया | Avoid

नेस्ले इंडिया मंदी का माहौल दिखा रहा है। शेयर ने महत्वपूर्ण समर्थन स्तरों को पार कर लिया है, जिसमें निरंतर बिक्री दबाव का संकेत बढ़ती मात्रा से मिलता है। हाल ही में कमजोर आय रिपोर्ट ने नकारात्मक दृष्टिकोण को और बढ़ा दिया है, जिससे यह इस समय लंबी अवधि के लिए कम आकर्षक बन गया है। शेयर अपने 50-दिवसीय, 100-दिवसीय और 200-दिवसीय ईएमए से नीचे गिर गया है, जो मंदी के रुझान का संकेत देता है। इन मूविंग एवरेज को बनाए रखने में असमर्थता इस बात की पुष्टि करती है कि विक्रेता नियंत्रण में हैं। तकनीकी सेटअप और कमजोर बुनियादी बातों को देखते हुए, निवेशकों को नेस्ले में लंबी अवधि के लिए तब तक निवेश करने से बचना चाहिए जब तक कि कोई स्पष्ट निचला स्तर न बन जाए या तेजी के संकेत न मिलें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 25, 2024