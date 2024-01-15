Wipro Stock: मुनाफे में गिरावट के बावजूद क्यों भाग रहा है Wipro? मार्केट एक्सपर्ट्स ने क्या दिया नया टारगेट
नतीजे जारी होने के बाद Wipro के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर, थिएरी डेलापोर्टे ने कहा कि लोगों, प्रोसेस और कारोबारी ऑपरेशन में हमारे निवेश का फायदा हमें मिल रहा है। सीजनली कमजोर तिमाही में डील बुकिंग मोमेंटम मजबूत रही है।
Wipro के स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इसकी रफ्तार ऐसी रही कि स्टॉक ने एक साल के हाई को भी छू लिया। सोचिए जबकि ये तब है जब लगातार चौथी तिमाही में विप्रो के मुनाफे में कमी आई है। ऐसा क्या हुआ है विप्रो में? ऊपर से Wipro को लेकर नए टारगेट्स क्या दिए जा रहे हैं। IT सेक्टर की एक और दिग्गज कंपनी Wipro ने तीसरी तिमाही के नतीजे शुक्रवार को बाजार बंद होने के साथ जारी किए। विप्रो के चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंसोलिडेटेड बेसिस पर शुभ मुनाफा 11.74% घटकर 2,694 करोड़ रहा। वहीं रेवेन्यू 4.4% घटकर 22,205 करोड़ रुपये पर रहा। आईटी सर्विस EBIT की बात करें तो तिमाही आधार पर ये आंकड़ा भी घटा है। पिछली तिमाही में ₹3606 करोड़ के मुकाबले तीसरी तिमाही में आईटी सर्विस EBIT ₹3,542 करोड़ पर रहा। IT सर्विस EBIT मार्जिन की बात करें तो तीसरी तिमाही में ये 16% रही. जबकि, दूसरी तिमाही में यह 16.1% रही थी.इसके बावजूद स्टॉक 15 जनवरी को 10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 511 रुपये पर खुला और अप प्राइस बैंड को टच किया।
स्टॉक में तेजी के कारण
अब स्टॉक में तेजी के कारण क्या हैं, आइये समझते हैं। Q3 में Wipro की IT सर्विस आय अनुमान के मुकाबले ज्यादा है। यानि जितनी खराब रिजल्ट्स की उम्मीद थी उससे बेहतर रिजल्ट्स रहे हैं। वहीं दूसरा कारण हैं कमेंट्री का... नतीजे जारी होने के बाद Wipro के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर, थिएरी डेलापोर्टे ने कहा कि लोगों, प्रोसेस और कारोबारी ऑपरेशन में हमारे निवेश का फायदा हमें मिल रहा है। सीजनली कमजोर तिमाही में डील बुकिंग मोमेंटम मजबूत रही है। बड़ी डील्स में अब तक 20% की ग्रोथ दिखी है। इसके अलावा कंसल्टिंग में हमें ग्रोथ के शुरुआती संकेत मिल रहे हैं। हमारे Capo कारोबार में डबल डिजिट ग्रोथ भी यही दर्शाता है। रणनीति के तहत हमारे सभी मौजूदा सॉल्युशंस और ऑफरिंग में AI एम्बेड हो चुका है। हम अपने सभी कारोबार और फंक्शनल एरिया में भी AI को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और स्केल को बढ़ावा दिया जा सके। यानि बुकिंग मोमेंटम मजबूत है। बड़ी डील्स में अब तक 20% की ग्रोथ दिखी है। AI पर तो कंपनी तेजी से बढ़ ही रही है।
Also Read: Railway Stocks: बुलेट ट्रेन की तरह भाग रहे हैं रेलवे स्टॉक्स, जानिए मार्केट एक्सपर्ट्स क्यों हैं बुलिश?
अब जानते ब्रोकरेज़ का क्या कहना है?
ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल की ओर से कहा गया है कि तीसरी तिमाही में परफॉरमेंस को पॉजिटिव मानते हैं। उनका कहना है कि कंसल्टिंग वर्टिकल में अधिक डील हासिल होने पर विप्रो मैनेजमेंट की टिप्पणी से संकेत मिलता है कि उस सेगमेंट से खींचतान अब कम हो रही है, जिससे कंपनी की ग्रोथ में सुधार करने में मदद मिलेगी। दिसंबर 2023 के क्वार्टर में विप्रो ने 0.9 अरब डॉलर के बड़े सौदे हासिल किए हैं।
मार्केट एक्सपर्ट
वहीं बिजनेस टुडे बाजार ने मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से भी बात की है। उनका कहना है कि विप्रो ने 450/470 के लेवल पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। अगर ये 500 के लेवल को क्रॉस करता है तो साढ़े 500 और 600 के नए टारगेट देखें जा सकते हैं। वहीं डाउनसाइड का सपोर्ट 485 और 480 है।
डिविडेंड
आपको बता दें कि नतीजों के साथ ही कंपनी ने 1 रुपए प्रति शेयर के भाव पर अंतरिम डिविडेंड का भी एलान किया है। डिविडेंड के बारे में जानकारी देते हुए कंपनी ने बताया कि 1 रुपए प्रति शेयर का ये डिविडेंड ₹2 प्रति शेयर फेस वैल्यू पर होगा. इसके लिए रिकॉर्ड डेट 24 जनवरी 2024 तय की गई है। 10 फरवरी 2024 तक अंतरिम डिविडेंड का पेमेंट कर दिया जाएगा।