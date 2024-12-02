scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारWipro के Bonus की रिकॉर्ड डेट इस हफ्ते, जानें कब तक खरीदे जा सकते हैं स्टॉक?

Wipro के Bonus की रिकॉर्ड डेट इस हफ्ते, जानें कब तक खरीदे जा सकते हैं स्टॉक?

टेक्नोलॉजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी Wipro Ltd. के शेयर मंगलवार को एक्स-बोनस हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए बोनस शेयर जारी करने के लिए 3 दिसंबर को रिकॉर्ड तारीख तय की है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 2, 2024 08:39 IST
Wipro: Commentary of peers such as Accenture, TCS and Infosys, not to mention those of large US banks (JP Morgan, Citi) on incremental tech spends, allude to a recovery in BFSI.
Wipro: Commentary of peers such as Accenture, TCS and Infosys, not to mention those of large US banks (JP Morgan, Citi) on incremental tech spends, allude to a recovery in BFSI.

टेक्नोलॉजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी Wipro Ltd. के शेयर मंगलवार को एक्स-बोनस हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए बोनस शेयर जारी करने के लिए 3 दिसंबर को रिकॉर्ड तारीख तय की है।

कंपनी ने सितंबर तिमाही के नतीजों के साथ एक बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की थी। इसका मतलब है कि विप्रो के लगभग 22 लाख छोटे शेयरधारक उन शेयरों के लिए एक बोनस शेयर हासिल करने के योग्य होंगे जो रिकॉर्ड तारीख तक उनके पास हैं।

advertisement

इसका मतलब यह है कि वो शेयरधारक, जिनके पास सोमवार के ट्रेडिंग सेशनर के आखिरी तक विप्रो के शेयर होंगे, वो ही बोनस शेयर के हकदार होंगे।

यह 2019 के बाद विप् के जरिए बोनस शेयर जारी करने का पहला उदाहरण है, जब कंपनी ने अपने शेयरधारकों को तीन शेयरों पर एक बोनस शेयर जारी किया था।
T
विप्रो अब तक के अपने इतिहास में सबसे अधिक बोनस शेयर जारी करने वाली निफ्टी या नॉन-निफ्टी कंपनियों में से एक है। उसने अब तक अपने शेयरधारकों को 13 बार बोनस शेयर जारी किए हैं। विप्रो ने साल 1971, 1981, 1985, 1987, 1989, 1992, 1995, 1997, 2004, 2005, 2010, 2017 और 2019 में बोनस शेयर जारी किए थे।

विप्रो के शेयर शुक्रवार को 1.2% की बढ़त के साथ ₹579 पर बंद हुए। 2024 में अब तक यह स्टॉक 21% ऊपर है और पिछले एक महीने में 7% बढ़ा है। यह स्टॉक हाल ही में ₹596 के अपने शिखर के करीब भी ट्रेड कर रहा है।
 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Dec 2, 2024