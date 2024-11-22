scorecardresearch
13 Bonus जारी करने वाली इस कंपनी ने किया Record Date का एलान! इस दिन तक रखें शेयर्स

IT दिग्गज Wipro ने बोनस शेयर पर नई जानकारी दी है। कंपनी ने बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट तय कर दी है। इस तारीख को कंपनी के शेयर होल्डर्स की लिस्ट तैयार की जाएगी, जो बोनस शेयर पाने के हकदार होंगे।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 22, 2024 08:21 IST

IT दिग्गज Wipro ने बोनस शेयर पर नई जानकारी दी है। कंपनी ने बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट तय कर दी है। इस तारीख को कंपनी के शेयर होल्डर्स की लिस्ट तैयार की जाएगी, जो बोनस शेयर पाने के हकदार होंगे।

कंपनी ने एक फाइलिंग में बताया है कि निदेशक मंडल ने मंगलवार यानि 3 दिसंबर 2024 को रिकॉर्ड डेट तय की है, जिसका इस्तेमाल कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस इक्विटी शेयर (ADS पर स्टॉक डिविडेंड समेत) के लिए पात्र निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

इससे पहले कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा था, दिग्गज IT कंपनी विप्रो ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए 1:1 के रेश्यो में बोनस शेयर जारी करने का प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब है कि निवेशकों को हर एक शेयर पर फ्री में एक शेयर मिलेगा। यह विप्रो के लिए निवेशकों को बोनस शेयर जारी करने का 14वां मौका होगा, जो किसी भी निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल कंपनी के लिए सबसे अधिक है।

इसके साथ ही क्रेडिट डेट की बात की जाए तो विप्रो ने बताया है कि बोर्ड की मंजूरी की तारीख से 2 महीने के भीतर शेयरों को जमा/प्रेषित किया जाएगा यानि 15 दिसंबर, 2024 तक।
क्रेडिट डेट वह तारीख है जब बोनस शेयर पात्र शेयरहोल्डर्स के डीमैट खातों में जमा हो जाते हैं।

बोस का इतिहास

विप्रो निफ्टी में शामिल कंपनियों में अपने शेयरधारकों को सबसे अधिक बोनस शेयर जारी किए हैं। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 13 बार बोनस शेयर जारी किए हैं। विप्रो ने 1971, 1981, 1985, 1987, 1989, 1992, 1995, 1997, 2004, 2005, 2010, 2017 और 2019 में शेयरधारकों को बोनस जारी किया है। बेंगलुरू मुख्यालय वाली कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ जून तिमाही में सालाना आधार पर 4.6 प्रतिशत बढ़कर 3,003.2 करोड़ रुपये रहा। इस दौरान राजस्व 3.8 प्रतिशत घटकर 21,963 करोड़ रुपये रह गया।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Nov 22, 2024