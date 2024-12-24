IREDA, NBCC, BEL, HAL, IRFC, GAIL, IFCI जैसे PSU शेयरों में 2025 में भी रैली जारी रहेगी?



भारतीय PSU शेयरों ने 2024 में चौथे लगातार साल तक अपनी तेजी को बरकार रखा है। इसके पीछे का कारण सरकारी कंपनी वाले शेयरों की मांग मजबूत बनी रही, जो मजबूत वित्तीय प्रदर्शन, नीति निरंतरता, राजनीतिक स्थिरता, मजबूत ऑर्डर फ्लो और निवेशक विश्वास से प्रेरित रहे हैं।

BSE PSU इंडेक्स, जो 63 कंपनियों का ट्रैक करता है, 15,650 से बढ़कर वर्तमान स्तर 19,115 के लेवल पर पहुंच गया। जो 3,557 अंक, या 23% की मजबूत बढ़त दर्शाता है। इस इंडेक्स ने पिछले साल 55.30% की बढ़त के साथ क्लोजिंग की, जो दर्शाता है कि निवेशक महत्वपूर्ण मुनाफा बुकिंग किए बिना अपने पोर्टफोलियो में शेयर जोड़ते रहे।

पिछले 4 सालों में, इंडेक्स 5,781 से बढ़कर वर्तमान व्यापार स्तर 19,115 पर पहुंच गया, जिससे 231% की भारी बढ़त हुई।

महंगे वैल्यूएशन के बावजूद, इस साल भी शेयरों में निवेशकों की भारी रुचि बनी रही, खासकर बीजेपी-नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे लगातार कार्यकाल के गठन के बाद, जिसने निवेशकों को आश्वस्त किया कि पूंजी व्यय 2029 तक जारी रहेगा।

गेनर और लूजर्स

63 में से 51 शेयर (81%) इस साल सकारात्मक रिटर्न के साथ समाप्त होने की संभावना है, जबकि बाकी, जिनमें Jammu and Kashmir Bank, GuJ Mineral, Mishra Dhatu और 9 अन्य शेयर शामिल हैं, साल का नेगेटिव क्लोजिंग रिटर्न के साथ हो सकता है।

2024 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले PSU शेयरों में Rail Vikas Nigam था, जिसने इस साल 136 प्रतिशत की वृद्धि की, जबकि पिछले साल 166 प्रतिशत की वृद्धि देखी थी। 2019 में लिस्टिंग के बाद से यह शेयर लगातार बुल रन में है और पिछले 5 सालों में से हर एक साल को पॉजिटिव सेक्टर में समाप्त किया है।

इस साल, इसने ₹600 के निशान को पहली बार पार किया, और ₹647 प्रति शेयर के नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर को छुआ। Cochin Shipyard इंडेक्स में दूसरे सबसे अच्छे प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा, जिसमें 116% की वृद्धि रही, जो पिछले साल के 153% के लाभ पर आधारित था।

अन्य शिपबिल्डिंग शेयरों, जैसे Mazagon Dock Shipbuilders और Garden Reach Shipbuilders ने 106% और 78.28% की बढ़ोतरी के साथ साल का क्लोजिंग किया। कुछ अन्य शानदार प्रदर्शनकर्ता, जिनमें IFCI, IREDA, HUDCO, NBCC (India), Oil India, Nalco, Bharat Electronics, General Insurance, Hind Petro, HAL, and IRFC शामिल हैं। इन कंपनियों ने इस साल अब तक 50% से 111% तक का प्रॉफिट दर्ज किया है।

क्या PSU शेयर और तेजी दिखा सकते हैं?

डोमेस्टिक ब्रोकर एजेंसी Elara Capital ने अपनी हालिया रिपोर्ट में यह जोर दिया कि कैपेक्स में कमी के कारण PSU के प्रदर्शन को लेकर कोई चिंता नहीं है। ब्रोकर एजेंसी PSU सेक्टर पर स्ट्रक्चरल नजरिये से पॉजिटिव है, क्योंकि इसका मानना ​​है कि अर्निंग में आगे सुधार होगा, जो अगले 3 सालों के लिए मजबूत आय चक्र का कारण बनेगा।

ब्रोकर एजेंसी की अन्य प्रमुख पिक्स में एनर्जी सेक्टर में GAIL और OMCs, और उपयोगिताओं के बीच NTPC और कोल इंडिया शामिल हैं। ब्रोकर एजेंसी का कहना है कि NTPC और कोल इंडिया के लिए अच्छी स्थिति में दिख रहा है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।