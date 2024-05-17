शनिवार को NSE क्यों खुला रहेगा?

अप्रत्याशित आपदाओं से निपटने में अपनी तत्परता का परीक्षण करने के लिए National Stock Exchange (NSE) शनिवार, 18 मई को कारोबार के लिए खुलेगा । यह सत्र 2024 में दूसरा ऐसा अवसर है जब एनएसई सप्ताहांत पर लाइव ट्रेडिंग आयोजित करेगा।

NSE परिपत्र

NSE ने एक परिपत्र में अपने सदस्यों को इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में शनिवार, 18 मई, 2024 को निर्धारित विशेष लाइव ट्रेडिंग सत्र के बारे में सूचित किया। ट्रेडिंग सत्र में प्राथमिक साइट से आपदा रिकवरी साइट तक एक इंट्रा-डे स्विच ओवर शामिल होगा। सत्र दो भागों में विभाजित होगा। पहले भाग में, यह सुबह 9:15 से 10 बजे तक चलेगा, जिसमें सामान्य ट्रेडिंग संचालन होगा। दूसरा भाग, आपदा रिकवरी साइट से संचालित, सुबह 11:45 से दोपहर 12:40 बजे तक चलेगा। इस विशेष ट्रेडिंग सत्र के दौरान, सभी प्रतिभूतियों (व्युत्पन्न उत्पादों सहित) का अधिकतम मूल्य बैंड 5% होगा। वर्तमान में 2% या उससे कम मूल्य बैंड के अंतर्गत आने वाली प्रतिभूतियाँ अपने संबंधित बैंड के भीतर ही रहेंगी।

advertisement

Also Read: IT शेयरों में तेजी से सेंसेक्स 600 अंक चढ़ा, निफ्टी में बढ़त, M&M 4% चढ़ा

योजनाओं का परीक्षण

यह पहली बार नहीं है जब NSE और Bombay Stock Exchange (BSE) ने आपदा रिकवरी योजनाओं का परीक्षण किया है। इसी तरह का एक अभ्यास 2 मार्च, 2024 को भी किया गया था, वह भी शनिवार को। आम तौर पर शेयर बाज़ार शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों पर बंद रहते हैं। हालाँकि, कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि 2020 के बजट के दौरान जब फ़रवरी में शनिवार को बीएसई और एनएसई दोनों ही बंद रहे।

विशेष ट्रेडिंग सत्र

विशेष ट्रेडिंग सत्र सेबी के दिशानिर्देशों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य मुम्बई स्थित मुख्य ट्रेडिंग केन्द्र से अप्रत्याशित आपदाओं से निपटने के लिए तैयारी सुनिश्चित करना है। यह वर्ष का तीसरा शनिवारीय कारोबारी सत्र होगा, इससे पहले 20 जनवरी (जिसे बाद में 22 जनवरी को अवकाश के कारण बढ़ा दिया गया था) और 2 मार्च 2024 को भी कारोबारी सत्र हुआ था। एक्सचेंजों द्वारा इसी प्रकार के आपदा पुनर्प्राप्ति सत्र पहले भी 2016 और 2017 में आयोजित किए जा चुके हैं।